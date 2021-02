Se defiende el exdirector jurídico del Congreso

El exdirector jurídico del Congreso de Morelos, Gerardo Florentino Galindo Durán, se deslindó de la responsabilidad profesional y política de que, tanto las jubilaciones doradas como el juicio de procedencia contra el diputado Marcos Zapotitla, no hayan podido prosperar.

Luego de que el pasado 11 de febrero presentara su renuncia al cargo, el funcionario refirió que pese a ser el director del área Jurídica no tenían injerencia alguna respecto al procedimiento de desafuero contra el legislador cuautlense acusado del presunto delito de violación sexual a una mujer, siendo "facultad discrecional y autónoma" del juzgado quinto de distrito la suspensión definitiva otorgada al diputado.

En relación a las denominadas jubilaciones doradas, detalló que no pudieron removerse definitivamente, ya que no existe disposición legal alguna que prevea se pueda abrogar una pensión cuando ya fue investigada y otorgada; aunado a que en dicho proceso no se les otorgó la garantía de audiencia.

Ambas situaciones, subrayó, correspondían a las Comisiones de Gobernación y Gran Jurado, así como del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, respectivamente.

Galindo Durán rechazó las acusaciones de misógino y pertenecer a una mafia, como afirmó la diputada local, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, del Partido del Trabajo, "solo es una venganza política queriéndome causar un daño moral a mi prestigio profesional".

Reconoció que su renuncia no se debió a omisiones en su labor sino por ser víctima de hostigamiento y persecución por parte de los parlamentarios locales; exclamando la Junta Política y de Gobierno a cargo entonces de Rodríguez Ruiz le dio su nombramiento como Director Jurídico al haber fungido como representante electoral del PT en el distrito X, por lo cual negó fuera por nepotismo, al ser tío del diputado del PES, José Luis Galindo Cortez.