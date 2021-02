Coparmex pide a diputados revisar reforma energética antes de votarla

Privilegiar a los mexicanos y no solo a la Comisión Federal de Electricidad, demanda la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) a los diputados federales por Morelos y del país, antes de aprobar la Reforma Energética, al tiempo de señalar que ante los recientes apagones y las crecientes fallas en el sistema eléctrico nacional que están afectando no sólo a las empresas sino a miles de familias, esto obliga a reflexionar si la pretensión de reformar la actual Ley de la Industria Eléctrica no terminará perjudicando a la población en general sólo para beneficiar a la CFE.

En total acuerdo con su dirigencia nacional el presidente de la Coparmex, Morelos, Carlos Pérez Herrera, señaló que estos días a consecuencia de los apagones, se han perdido más de mil 500 millones de pesos y se afectó al 80 por ciento de las maquiladoras y sus trabajadores, a usuarios y familias completas, a enfermos cuya salud depende de aparatos eléctricos y a pequeños y medianos emprendedores que apenas estaban reactivando sus actividades tras la restricciones impuestas por los semáforos epidemiológicos en color rojo.

En este contexto, recalcó que la Coparmex ante la desatención a las recomendaciones emitidas en días previos en diálogos sostenidos con el Congreso, ha decidido mediante cartas enviadas a los diputados federales de Morelos; Marco Antonio Adame Castillo, José Guadalupe Ambrocio Gachuz, Jorge Arturo Argüelles Victorero, Samuel Calderón Medina, Brenda Espinoza Lopez Brenda, Juanita Guerra Mena, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Alejandro Mojica Toledo, Alejandra Pani Barragán y de todo el país, se les advierte de los severos daños que puede tener la decisión de aprobar esa reforma tal como la envió la Presidencia de la República.

A decir de la Coparmex, el primer efecto pernicioso de aprobarse la iniciativa preferente en sus términos es un alza en las tarifas, por lo que estas aumentarían en un 17% y el costo deberá ser pagado por los usuarios o mediante subsidios por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que significa que a final de cuentas serán los mexicanos quienes asuman ese costo, ya sea en el recibo o mediante impuestos.

Foto | Cortesía

Además de que tampoco se generará mayor eficiencia, pues señala este grupo empresarial que el costo total de la energía producida por las plantas de la CFE fue 26% mayor al de la generación de los productores independientes de energía y tuvo el doble del costo obtenido en las Subastas de Largo Plazo, por ello recalcan que esto no es lo deseable, ni para el País ni para los ciudadanos, pues México necesita seguridad energética y con los recientes apagones en diversos estados del país ha quedado de manifiesto que garantizar un servicio confiable, suficiente y de calidad, requiere de la participación de la inversión privada para coadyuvar en esta meta.

La Coparmex puso en claro que no se trata de un debate ideológico, sino que se debe poner al centro de la toma de decisiones a los ciudadanos de a pie, quienes no merecen pagar tarifas más altas por un servicio básico cada vez de menor calidad, por lo que dejaron en claro que ante la tentativa de modificar la ley para beneficiar a una empresa (CFE), a costa de sacrificar al usuario final, a las familias, a los trabajadores, a los pequeños y medianos empresarios que buscan mantener a flote sus negocios, "no podemos permanecer pasivos".

Finalmente se señaló que en las cartas enviadas a los diputados federales también se dejó en claro que "desde Coparmex estaremos atentos al sentido de su voto en esta agenda tan relevante, y que confiamos en que su decisión será rechazar los términos en que se encuentra la iniciativa preferente para dar pie a un espacio de análisis y reflexión más profunda sobre el tema que permita a los legisladores estar a la altura de los desafíos que enfrenta el país y de las soluciones que se requieren en beneficio exclusivo de los mexicanos y no de cualquier otro interés".