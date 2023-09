Se debe tener un Fiscal que no sea político: Pedro Martínez

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello señaló que en caso de tomarse la determinación de separar a Uriel “N” del cargo de Fiscal General del estado se debe de colocar a una persona sensible con las víctimas y que no sea político.

“Hemos tenido Secretarios de estado que no son de la entidad federativa, primero que sea morelense y segundo que sea sensible con las víctimas. Tiene defensa de lujo Uriel Carmona Gándara, pero nadie defiende a las víctimas por que las han dejado en el olvido, yo creo que el congreso tiene que designar a un abogado morelense”, externó el litigante.

Agregó que se debe dejar de lado el tema político y traer a una persona enfocada en las funciones que le competen a la Fiscalía General del Estado (FGE) que es procurar justicia en la entidad.

“Que no sea político, esto es importante que no corresponda a ningún grupo político partidario, porque de lo contrario ya no tenemos a un fiscal objetivo procurando justicia, sino tenemos a un fiscal haciendo política y es lo que no queremos”, manifestó Martínez Bello.

El jurista morelense señaló que ante la situación que guarda el Fiscal de cuatro cargos en su contra, con dos vinculaciones a proceso, una imputación y una acusación, las y los diputados locales tienen la facultad para decidir el rumbo que tomará el organismo, pues los faculta la ley.

Tanto así que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo envió su terna al Poder Legislativo quienes tienen unos días para definir que eligen a alguien o la desechan.

“Es muy sencillo, si quisieran pudieran designar a otro fiscal en este momento, la ley lo establece, si quisieran lo pudieran hacer”, explicó el presidente del Foro.

Sobre el actual proceso que guarda, Martínez Bello comentó que puede ser un intentó por traerlo a Morelos y sacarlo del penal de “El Altiplano”.

“Lo que sí parece a todas luces es que es una estrategia jurídica para traerlo al estado de Morelos en dónde si Uriel goza de una importante protección”, señaló el jurista.





