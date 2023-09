Pese a desistimiento, Fiscal de Morelos sigue en prisión

El fiscal de Morelos, Uriel "N" permanece en prisión en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "El Altiplano", esta vez acusado por el delito de tortura, ello a pesar de la que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) intentó desistirse de dicha acusación durante la audiencia celebrada este 14 de septiembre.

El juez de control, Natanael Subdias determinó que sea la Fiscalía General de la República (FGR) la que se encargue del caso y continúe con el ejercicio de la acción penal, luego de que la FECC no acreditó la justificación del desistimiento, es decir, no pudo demostrar el por qué no tenía elementos para continuar con el proceso

De acuerdo con fuentes al interior de la audiencia que se realiza en Ciudad Judicial de Atlacholoaya y que se sigue vía remota por el Fiscal recluido en "El Altiplano", los agentes de la FECC señalaron que la carpeta de investigación en contra de Uriel "N" se había extraviado derivado del cambio de personal al interior del organismo.

Te interesa: Ejecutivo urge al Congreso a definir el futuro de la Fiscalía

Desde la tarde de este 14 de septiembre, la FECC y la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) anunciaron que desistirían de las acusaciones por los presuntos actos de tortura en contra de Luis Alberto Ibarra Martínez, alías "El Diablo", cometidos presuntamente por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El Fiscal morelense obtuvo su tercer amparo la noche del 13 de septiembre para lograr su libertad inmediata por parte del Séptimo Tribunal de Circuito. Sin embargo, de nueva cuenta se le mantuvo en prisión por parte de agentes de la FECC acusado por el delito de tortura.

Seguridad Fiscalía de CDMX defiende detención de funcionario de Morelos

La mañana de este 14 de septiembre se registró un operativo en las instalaciones de la FECC, por agentes de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (FIDAI-UECS), mediante un comunicado se informó el cese y suspensión de diversos servidores públicos adscritos al organismo. Entre ellos, se tuvo conocimiento del vicefiscal, Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, y su equipo, de quienes se dijo “que se encontraban bajo investigación por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones”.

Posterior a ello se confirmó que esta Fiscalía se desistiría de su acusación contra el Uriel "N", lo que sí ocurrió durante la audiencia, sin embargo el juez no avaló los argumentos presentados, entre ellos que no se contaba con la carpeta, por ello se turnó a la FGR el asunto, ya que el juez señaló ellos si tenían la carpeta.

¿Cuáles son las carpetas de investigación en contra de Uriel "N"?

Recordar que, además de este último proceso, el titular de la FGE mantiene dos carpetas en su contra, pues está vinculado a proceso por delitos contra la administración y procuración de justicia, así como encubrimiento por favorecimiento y una imputación más por feminicidio en su calidad de auxiliar, todos por el feminicidio de Ariadna Fernanda.

Uriel "N" fue detenido el viernes 4 de agosto del 2023 después de de siete horas de operativo por parte de la Secretaría de Marina, la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

En un inicio fue llevado al Centro de Readaptación Varonil Sur de la Ciudad de México, dónde pasó un mes recluido en prisión preventiva, pues el viernes primero de septiembre, Uriel "N" obtuvo el primer falló a su favor para obtener su libertad de manera inmediata, pero una nueva orden aprehensión por parte del organismo capitalino lo regreso al penal.

La noche del martes 5 de septiembre, el Fiscal fue llevado al penal de máxima seguridad de “El Altiplano”, y en un inicio se manejaron dos versiones, una por ser considerado alto el riesgo de fuga y dos que recibía trato privilegiado.

Durante su estancia en este penal federal Uriel "N" fue vinculado a proceso por el delito de encubrimiento por favorecimiento, en donde permanece ahora por el delito de tortura.