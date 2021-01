Sancionarán a los incumplidos

En Tlaquiltenango continúa en marcha el programa Aprender a vivir, con el objetivo de prevenir accidentes y contagios de Covid-19, en coordinación con Protección Civil y Seguridad Pública, informó Omar Santana López, director de la Policía de Tránsito

“Se está haciendo hincapié en las medidas de prevención de contagio del Covid-19 y el uso de cubrebocas por el repunte e incremento de casos de enfermos de Covid-19”, señaló.

El funcionario reconoció que desde que arrancó la campaña, a finales de 2020, y en los 17 días de este 2021 sólo han detectado a una persona que viajaba a bordo de una ruta sin cubrebocas y se le obsequio uno, pero a los vehículos particulares que van más de una persona que no lleva cubrebocas, se les para y advierte de la sanción, ya que el decreto permite que solo cuando va una persona puede ir sin cubrebocas pero más de dos están obligados a usarlo, de acuerdo a la nueva ley.

Asimismo, resaltó que están al tanto de la gente que no usa el cinturón de seguridad, y, en motociclistas, el casco protector, por los accidentes que se han ido registrando en la semana; “tuve otro accidente por un chamaco que no llevaba casco y tiene fractura craneoencefálica de gravedad, es el primer caso que se presenta en este año, pero el año pasado tuve como 4 de motocicletas que no se pone de casco y han salido lesionados, entre otros casos leves”.

Dijo que este programa va a continuar durante las próximas semanas.