Salud advierte sobre casos de Covid, zika y dengue

Para esta semana aumentó a 25 municipios donde la alerta epidemiológica por Covid-19 en el estado es de alarma, y hay más localidades están en rojo y naranja; al momento, la ocupación hospitalaria en Morelos llegó a un 18 por ciento, cuando ya había disminuido al 10 por ciento; si bien las autoridades aceptan que se incrementaron los casos de la enfermedad, no dudan que existe capacidad para atender casos en todos los rubros. Confiaron que por el momento no van a exigir mayores medidas de sacrificio a la población más allá de lo que se establece en color el amarrillo.

Alertaron que es únicamente la mesa de Salud la que puede dar información sobre la pandemia, y pidieron no hacer caso a otras fuentes. Urgieron a la gente recibir cualquier vacuna, y no esperar alguna de marca en especial, porque solo de esa manera se puede evitar la propagación letal del padecimiento.

Las autoridades, señalaron que al momento en Morelos han sido estudiadas 173 mil personas, 36 mil 347 personas positivas, 3mil 872 defunciones, curva epidémica similar al nacional con un aumento creciente; sin embargo, el argumento es que en Morelos el 88 por ciento se ha recuperado, 11 por ciento es la tasa de letalidad, y la ocupación hospitalaria, hoy se encuentra en un 18 por ciento.

Por cuanto al dengue, las autoridades de salud en Morelos, explicaron que mientras a nivel nacional ya son mil 288 casos, significa que el padecimiento se encuentra estable, no se ha rebasado lo del año pasado, y por el contrario, hubo una reducción 70 por ciento. Incluso celebraron que, a la fecha, la atención de primer nivel en materias de salud se haya reestablecido.

En el caso de Morelos el comportamiento del dengue, explicaron que se reportan, un total de 242 casos confirmados, mientras que el año pasado a esta misma fecha había, 106, lo que significa que para este 2021, hay un aumento del 40 por ciento; aunque el 65 por ciento de estos casos, son formas de dengue no graves, y han sido atendidos en el primer nivel, y solo el 85 por ciento son formas de dengue graves, aunque no hay al momento una sola defunción.

También señalaron que si bien, la semana pasada había un aumento, pero las estadísticas marcan que en esta semana ya no aumentaron, gracias a las brigadas y a la gente se contuvo el dengue. Las regiones más afectadas son la zona sur, y los casos se concentran en Puente de Ixtla, Zacatepec y Jojutla; en la zona oriente, en Tepalcingo, Axochiapan y Temoac.

Por cuanto, al Zika ya son 16 casos, cabe decir que Morelos es el único estado que ha reportado estos casos, entre ellas cinco mujeres embarazadas que tuvieron el padecimiento, y se les está dando seguimiento. El comportamiento que tiene la epidémica de Covid-19, es un aumento, mientras que en el dengue se ha estabilizado.

El llamado de la autoridad, a los ciudadanos es a colaborar para detener el semáforo en color amarillo, y no retroceder más. Y aun cuando las actividades en general en color amarillo, se presta a confusión entre los sectores, son las mismas que se publicaron en el periódico oficial. Las actividades y aforos el permitido es al 60 por ciento.

“Hubo retroceso porque nos hemos relajado, la gente en la calle no usa el cubre bocas, no se lava las, manos como debe ser y estornuda de manera normal, y todo esto ha contribuido no solo por las variantes de la enfermedad”.

El mismo secretario de Salud, Marco Cantú Cuevas, hizo énfasis en el seguimiento para la aplicación de medidas para evitar contagios y mitigar la proliferación de casos. Además de las medidas que se seguían las autoridades se comprometen al aumento de la vacuna en grupos vulnerables, instalar los módulos de pruebas gratuitas, y evitar los grandes aforos, solo al 60 por ciento. Las vacunas de Pfizer se busca puedan llegar lo más pronto posible para la segunda dosis, por ahora no hay fecha precisa.