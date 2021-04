Revoca TEPJF sanción impuesta por el INE a Paola Cruz Torres

La Sala Regional de la Ciudad de México, de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la decisión del INE de retirarle la candidatura a la Diputación Local por el VII Distrito por Morena por incumplir en la fiscalización de gastos.

Paola Cruz Torres informó que fue este jueves en sesión que se dio a conocer la resolución, luego de que presentará una juicio de inconformidad para la protección de sus derechos políticos electorales ante la Sala Regional del TEPJF.

"Aún no me entregan la resolución por lo cual lo único que puedo decir es se es que sala regional revocó el acuerdo del INE que me quitaba la candidatura".

Cabe mencionar que dentro de los acuerdos el Tribunal Electoral, fue el que se ordena al INE inicie un nuevo proceso sancionador.