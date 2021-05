El regreso a clases debe garantizar la salud del alumnado: Alejandra Flores

La presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de Morelos, Alejandra Flores Espinoza, detalló que antes de pensar en regresar a clases presenciales las autoridades estatales, municipales y el mismo Legislativo, deben garantizar que las escuelas contarán con los recursos y material sanitario necesario para cuidar la salud de todo el sector educativo.

Celebró que a partir del día de ayer iniciara la vacunación anticovid para más de 50 mil trabajadores del sector educativo público y privado en el estado, aunque señaló que el pretender reiniciar clases presenciales requiere avalar a los padres de familia que sus hijos estarán seguros al interior de las instituciones educativas, priorizando la salud del alumnado.

“Creo que hay muchos factores que se tienen que analizar antes de esta situación y creo que garantizar la vacunación de los maestros no nos da el hecho de que ya sea un regreso a clases seguro porque los niños es un tema de contagio, no nada más los maestros sino que también hay cuidar a los niños porque vienen de un hogar donde a lo mejor puede haber un familiar contagiado y puede llevar ese contagio a los demás niños”.

La legisladora del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), precisó que si bien aún no hay fecha para el regreso a clases presenciales, se deben llevar a cabo mesas de trabajo entre autoridades estatales, municipales y la misma Comisión de Educación y Cultura del Congreso local a fin de analizar el presupuesto que va a estar asignado para el tema de la sanitización, y la compra de insumos necesarios para la seguridad en la salud de los niños, de los trabajadores de la educación y por supuesto, de los maestros.

Sí tiene que revisarse muy bien el tema de regreso a clases para que no haya ningún riesgo, para decir no significa esta situación de la vacunación que ya vayamos a regresar a clases presenciales, pero se esta dando poco a poco para que un posible regreso a clases que todavía no hay una fecha ni siquiera pensada pueda ser de la manera más seguro.

A partir de este martes 4 de mayo arrancó la inmunización al personal educativo tanto público como privado, incluyendo no sólo a docentes sino también administrativos y personal de apoyo.

La Coordinación Estatal del Programa de Vacunación contra Covid-19 en Morelos, informó que los seis puestos regionales estarán en Cuernavaca, Cuautla y Zacatepec; las autoridades tienen programado aplicar alrededor de 56 mil dosis los días 4, 5, 6, 7 y 8 de mayo de la vacuna CanSino, que requiere solo una dosis.