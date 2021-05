Profesores de La Vecindad podrían no vacunarse

Profesores de la Escuela de Iniciación Artística la Vecindad mostraron su inconformidad por que la directora Verónica Graciela Pérez Altamirano se niega a entregarles el documento que los acredita como miembros del plantel escolar para que ellos puedan acudir a solicitar la vacuna en esta semana.

Desde el anuncio que hizo la Secretaría de Salud para que los profesores pudieran tramitar su justificante que los acredita como maestros, la funcionaria se ha negado a dar respuesta y únicamente argumenta que no tiene autorización.

Los más de 30 profesores de la escuela que tienen contacto igual que una institución de la SEP con niñas y niños menores de edad, reclamaron que no entienden la falta de respuesta de la directora de la EIA, La Vecindad, sobre todo porque el grupo “formamos parte de un cuerpo docente y trabajamos con niños pensamos que es justo que se nos incluya en esta jornada de vacunación dirigida a maestros, ya que una vez se haya inmunizado al cuerpo docente el regreso a clases presencial es más viable”.

Sin embargo, los profesores que volvieron a sus actividades luego de una lucha para que la escuela no fuera cerrada señalaron que la funcionaria, en ocasiones, ya ni siquiera les contesta.

El pretexto de la funcionaria es que “al no cobrar vía nómina no tenemos forma de comprobar que somos docentes, por lo que le preguntamos a Verónica (Pérez) si habría alguna forma de que nos expidan un documento que podamos presentar para que nos puedan aplicar la dosis; sin embargo, la respuesta es que el área jurídica aún no le ha dado respuesta a ella”.