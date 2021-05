Despido “hormiga” de profes de inglés

Maestros del Programa Nacional de inglés (Proni) denunciaron que el gobierno estatal y federal tienen la intención de desaparecer dicho programa puesto que los despidos uno a uno han comenzado, por lo que no descartan algunas acciones para evitarlo, ya que a decir de ellos atenta gravemente a sus derechos, pues estos despidos están siendo vía telefónica.

Tras una lucha de meses que los maestros de Proni llevaron a cabo para ser contratados este 2021 debido a que el gobierno federal no los había considerado para la emisión de recursos para tal fin, este mes comenzaron los despidos generándoles un gran descontento.

“Conmigo ya somos tres maestras que hemos sido despedidas, nos dicen, en mi caso, que porque estoy ocupando una plaza interina en otra escuela, pero esa no interfiere en mis actividades por la mañana y otra por la tarde, y tampoco es una plaza definitiva, entonces a penas me estoy levantando y otra vez me tiran”, dice la maestra Ana Luisa Galván.

En los tres casos, las docentes fueron despedidas vía telefónica sin darles mayores ocupaciones u opciones.

Los más de 100 maestros del Proni fueron recontratados en abril de 2021, luego de laborar dos quincenas les han notificado que fueron “suspendidos”, acusan las afectadas que en algunos casos su labor lleva más de 10 años.

“Esto es un golpe bajo, en mi caso entré desde el año 2011 y todos estos años, quieren desaparecer el programa poco a poco, y es un derecho a la educación porque hasta el momento están quedando sin clases alrededor de mil alumnos de nivel preescolar y primaria”.

Lamenta que a pesar de haber sido ya evaluada y haber obtenido los primeros lugares en desempeño de pronto le dicen estar suspendida, por lo que emprenderán acciones para evitar que el programa desaparezca, pues a lo largo de los años se ha ido disminuyendo la plantilla.

“No vamos a quedarnos así porque tampoco pueden quedarse los niños sin clases, cuando el programa inició éramos más de 140 y han ido despidiendo poco a poco”. expresa la maestra de inglés Ana Luisa Galván.