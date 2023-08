Regidores de Cuernavaca serán amparados por el ISSSTE

El edil de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado mencionó que todos los miembros del Cabildo de Cuernavaca serán beneficiados con la cobertura de Seguridad Social que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Urióstegui Salgado señaló que, la resolución emitida a favor de la regidora Patricia Torres Rosales, quien demandaba la integración al ISSSTE debido a los daños que sufrió tras la caída del puente colgante del Paseo Ribereño, fue la base para que los demás miembros del Cabildo pudieran acceder a la seguridad social.

El edil señaló que la afiliación al ISSTE pueden costarle a las arcas municipales aproximadamente 500 pesos al mes por afiliado: "Esa es la parte de aportación patronal, la otra parte es la de cada integrante del Cabildo... me parece que la decisión que el Cabildo estaría tomando tiene gran trascendencia, porque rompemos el paradigma de que no puede tenerse ningún tipo de prestaciones, aunque se desempeñe un servicio, y sí, por supuesto, a quiénes no cuentan con un servicio de gastos médicos, se les da la tranquilidad de que sean atendidos sin costo adicional".

El alcalde explicó que de acuerdo con la Constitución del Estado y la Ley del Servicio Civil, los integrantes del Cabildo y los representantes de los poderes, no son considerados trabajadores, sin embargo, existen actividades fuera de la oficina, en las cuales pueden correr riesgo.