Reforzarán medidas en el transporte público

Choferes del transporte público esperan que en los próximos días el número de usuarios incremente en las unidades, por lo que piden piden a la ciudadanía acatar todas las medidas sanitarias para evitar que los contagios por Covid-19 aumenten.

Morelos pasará a semáforo naranja a partir de este lunes seis de julio, luego de varios meses en los que la población permaneciera en confinamiento.

Asimismo, transportistas señalan que es muy importante que la población respete que el semáforo se encuentra en color naranja, lo que no quiere decir que todas las personas podrán salir, pues el no aplicar las medidas adecuadas podría generar un rebrote en los casos y que nuevamente se tenga que regresar al periodo de confinamiento.

Señalaron que los últimos meses han sido económicamente muy complicados para ellos, pues la baja de personas ha generado que las unidades prácticamente tuvieran que viajar solas, por lo que el regreso a esta nueva normalidad ha generado la esperanza de poder reponerse de esta situación.

Rodolfo Tizcareño Martínez, presidente de la ruta 13 de Oaxtepec, señaló que pese a que ya se puede ver más gente en la calle, no todas estas personas son activas económicamente, pues no todos compran cosas, o utilizan el transporte público, por lo que el hecho de que haya más personas en la calle, no quiere decir que los diferentes sectores se estén viendo beneficiados.

Sin embargo, con la entrada del semáforo naranja, el gremio transportista reforzará las medidas de seguridad y prevención ante posibles contagios de Covid-19, por ello, también los choferes deberán reforzar todas las medidas, como lavado frecuente de manos, desinfección de las unidades, y uso de cubrebocas

Finalmente, el gremio pidió a la ciudadanía que utilice el transporte público, seguir con las medidas y no bajar la guardia, ya que la unidades al ser de espacios reducidos el número de contagios puede incrementar.