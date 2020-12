Recurso del IMIPE será el mismo de 2021, lamentan

Una vez que se dio la aprobación presupuestal por parte del Congreso de Morelos, la consejera presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Dora Ivonne Rosales Sotelo, lamentó que sea el mismo recurso del 2019. Acusó que el recurso aprobado es de 18 millones de pesos para el organismo, “es insuficiente para las campañas de capacitación”, por eso, buscará una ampliación presupuestal.

Y es que una vez que se dio la aprobación presupuestal por parte del Congreso de Morelos, la consejera presidenta, consideró lamentable que estén recibiendo el mismo recurso del 2019, a pesar de que en tiempo y forma se dio enviaron las necesidades y requerimientos.

Por ello, aseguró que el recurso aprobado es de 18 millones de pesos para el organismo, lo cual “es insuficiente para las campañas de capacitación”, y de esa manera no descartó comenzar a gestionar una ampliación presupuestal.

Detalló que la propuesta que presentó al Poder Legislativo fue de 22 millones de pesos, sin embargo, se aprobó el mismo presupuesto del 2019 por 18 millones 708 mil pesos, y dijo que dichos recursos, son insuficientes para la capacitación que realiza el IMIPE a los sujetos obligados a transparentar los recursos.

A pesar de todo, y no obstante que los mecanismos sancionadores se han ido deteniendo porque no existe un pleno debido que el congreso local no ha designado a dos comisionados, pero se ha tratado de convenir con los sujetos obligados mediante una carta compromiso a recibir la capacitación y cumplir con sus obligaciones.

Por ahora el IMIPE estará actuando en contra de algunos sindicatos que han sido renuentes a no cumplir con lo que la ley les obliga, y en su primera y segunda verificación han tenido un cero por ciento de cumplimiento se trata de al menos 18 de ellos.