Recorre Antonio Villalobos el mercado de la Carolina

El presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán realizó un recorrido por el tradicional mercado de la Carolina, con la finalidad de supervisar personalmente, la manera en que se aplican los protocolos sanitarios, de la mano de comerciantes, líderes y locatarios.

… Vamos muy bien para llegar muy pronto a la Reactivación Comercial, que deberá será gradual, segura y responsable. Pero debemos trabajar en la concientización y no dejar de capacitarnos para lograr la adaptación ante la Nueva Realidad

En el recorrido fue acompañado por Jorge Luis García Ocampo, director de Mercados del Ayuntamiento de Cuernavaca, Gerardo Cisneros, administrador del mercado de La Carolina, el líder del mercado de Buenavista, así como comerciantes con los que se revisaron las normas y parámetros necesarios para que fluya la actividad de estos, de manera segura.

… Poco a poco hemos aplicado las medidas higiénicas para clientes y locatarios; reconozco que es necesario educarnos ante un nuevo sistema de trabajo, de limpieza y de seguridad por nuestra salud, pero estamos de acuerdo con el presidente municipal en la reapertura cuando también la ciudadanía participe en tomar las medidas de salud para su protección y la nuestra para que cambie el semáforo Covid-19 y reanudemos nuestras actividades comerciales sin contagiarnos

Rosa María Góngora Segura, presidenta de la Federación de Comerciantes del Estado de Morelos













… Entendemos su urgencia por abrir el resto de los comercios no esenciales, pero no podemos poner en riesgo lo que hemos logrado en la contención de los efectos de la pandemia por COVID-19; el semáforo epidemiológico continúa y en rojo y depende de nosotros que cambie a color naranja. Pero estamos muy cerca y no podemos bajar la guardia

Antonio Villalobos Adán









Con información del Ayuntamiento de Cuernavaca