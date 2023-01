Rechazan comunidades consulta de pueblos indígenas

Integrantes de las comunidades de Tetelpa en Zacatepec, Coajomulco en Huitzilac, San Juan Tlacotenco en Tepoztlán y Coatetelco en Miacatlán, se negaron a firmar el protocolo de la “Consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades originarias del estado”, que realiza el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).

Este protocolo tiene como propósito conocer si las medidas implementadas son adecuadas, para la participación de estos pueblos en la vida política electoral de la entidad, y conocer el sentir de los habitantes de comunidades indígenas.

Este 28 de enero, se realizaría la firma de dicho protocolo en la ayudantía del poblado de Acapantzingo en Cuernavaca, sin embargo, los ciudadanos declinaron al referir que no contaban con la suficiente información.

Saúl Atanasio Roque, Consejo de Pueblos Originarios de Morelos, pidió mayor socialización con respecto al protocolo previo a la consulta. Al lugar, llegó la diputada Macrina Vallejo Bello, quien escuchó a los inconformes y durante su intervención, respaldó la decisión de sus "hermanos".

"No me invitaron ni me hicieron llegar la información, pero que bueno que están aquí mis hermanos indígenas, es momento de que se le dé voz a nuestros pueblos", indicó.

Mireya Gally Jordá, consejera presidenta del Impepac aclaró que esta firma de convenio es el inicio del proceso de la consulta para identificar qué comunidades indígenas van a participar, y así contar con una valoración de los habitantes sobre acceder a cargos de elección popular.

Hasta ahora, se realizaron seis foros en los municipios de: Jonacatepec, Cuernavaca, Yautepec, Xochitepec, Cuautla y Jojutla.







