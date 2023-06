Realizan foro 'Mitos y realidades del vitíligo' en Cuernavaca

Este 26 de junio se realizó el foro "Mitos y realidades del vitíligo" en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, donde se expusieron diferentes situaciones por las que atraviesan personas que padecen esta enfermedad.

El evento fue presentado por el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado quién mencionó que esta enfermedad no es comprendida por la población.

"No ha sido atendida correctamente y menos comprendida por la población, hay muchos mitos alrededor de ella, como que puede ser contagiosa, no se tiene certeza de que es lo que la provoca... Con este foro se pretende ir desvelando los mitos, adquiriendo certeza respecto a la información médica y hacer que quiénes lo padecen no sean excluidos o discriminados", explicó.

Al aprobar este foro también se consideraron otras enfermedades de la piel que deben ser analizadas, y difundidas para generar empatía entre la sociedad.

Esta propuesta surgió desde el cabildo por la regidora Wendi Salinas Ruiz, quién parece esta enfermedad y busca visibilizar que no es un problema de imagen, ya que señalarlo de esta manera repercute en la salud mental de quienes son discriminados.

Asimismo, recalcó la importancia de crear políticas para que los ciudadanos puedan acceder de manera gratuita a servicios de salud y orientación, y evitar el uso de remedios caseros que son contraproducentes para la salud.