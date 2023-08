Realizan en Jojutla campaña de detección de cáncer de mama

Este lunes 14 de agosto se llevó a cabo en Jojutla la campaña de detección de cáncer de mama dirigida a las comerciantes de más de 40 años de los tres mercados de la demarcación, así lo dio a conocer Enoe Salgado Jaimes, directora de la Instancia de la Mujer en este municipio.

Desde las 8 de la mañana comenzó la jornada de más de 70 estudios de mastografías gratuitas de esta campaña promovida y apoyada por la fundación Fucam, el Instituto de la Mujer, el Ayuntamiento de Jojutla a través de la Instancia de la Mujer.

Salgado Jaimes dijo que en la Instancia de la Mujer llevan a cabo varias actividades, como asesoría jurídica y psicológica y talleres por instrucciones del presidente municipal Juan Ángel Flores Bustamante, quien promueve acciones como esta campaña de detección oportuna de cáncer de mama con el objetivo de cuidar la salud de las mujeres de Jojutla.

“Estamos haciendo aquí porque algunas compañeras mujeres no atienden su problema de salud”, comentó Salgado Jaimes al advertir que les han preguntado por qué no van hacerse los estudios que son gratuitos, a lo que responden que muchas veces no pueden dejar su negocio o no tienen tiempo.

“Esta campaña está dirigida a todas las mujeres mayores de 40 años, comerciantes de estos tres mercados”, expuso la titular de la Instancia de la Mujer de Jojutla; explicó que la unidad móvil en la que se atiende a las mujeres se ha llevado a varias colonias y puntos de la cabecera municipal y este lunes se instala en el estacionamiento de la nave comercial más grande de los mercados de Jojutla.

Enoe Salgado refirió que aunque no tiene los datos de la incidencia de este padecimiento en el municipio, es bien sabido que en nuestro país se tienen altos índices de muertes de mujeres por cáncer de mama y cáncer cervicouterino

“Queremos tener un municipio sano, porque si la mujer está sana está sana la familia”, expresó Salgado Jaimes al señalar que las mujeres deben dar prioridad a su propia salud.

Se registraron 150 mujeres para hacerse los estudios de mastografía, sin embargo solo se podrían aplicar 70 este lunes, por lo que tendrán que regresar en fechas próximas hasta cubrir el total de todas las mujeres registradas.





