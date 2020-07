Reabre mercado de la plata, al 40 por ciento

Con solo 40 por ciento de su capacidad instalada, el mercado de la Plata y Artesanías de Cuernavaca regresó a sus actividades luego de permanecer casi cuatro meses cerrado y sin venta al público para acatar las medidas de confinamiento obligadas por la Jornada de Sana Distancia para frenar la propagación de contagios por Covid-19.

Al ser una actividad no esencial, los comerciantes tuvieron que esperar para reabrir sus locales hasta que el color naranja en el semáforo de riesgo aplicara para Morelos, reconoció Alfredo, uno de los vendedores colocado casi a la salida del mercado.

"Antes de toda esta contingencia yo atendía a unos 10 clientes por día; esta semana que regresé, si acaso recibo tres. La verdad las ventas están muy tranquilas, casi no viene gente y eso que yo estoy a la vista", recalcó.

Pese a las bajas ventas, los locatarios, como todos los prestadores de servicios, tienen que destinar un poco más del 10 por ciento de sus ganancias para la adquisición de cubrebocas, gel antibacterial y un líquido especial para desinfectar los accesorios de plata y que no resulten dañados.

Traigo la plata de Taxco, pero como cerraron el tianguis sabatino, no he comprado más producto; sí esperamos un incremento en los precios, pero no sabemos cuánto, hasta que vayamos.

En el mercado solo abrió el 40 por ciento del total de locales debido a que la falta de economía no les ha permitido a los propietarios "estar listos para abrir; tienen que adecuarse para recibir a los compradores".

El regreso a las actividades del mercado no podrá ser al 100 por ciento, dice Alfredo; "las reparaciones que nunca terminan en el Palacio de Cortés también nos han afectado porque en mi caso me quitaron de ahí, este lugar es prestado y solo vengo los días martes, miércoles y jueves, el resto viene la dueña".

