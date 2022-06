Prostitución, problema en el Centro de Cuernavaca

Pese a que no hay recursos financieros para intervenir de manera física al Centro Histórico de Cuernavaca, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, se sumará al proyecto que el Gobierno estatal tenga con respecto al mejoramiento de la imagen, a través de la la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría del Ayuntamiento.

Las secretarías antes mencionadas deberán de atender a los llamados de la población en general pues la situación en el centro de Cuernavaca podría desplegar un problema social grave, el cual debe de trabajarse desde la raíz.

El alcalde mencionó que uno de los temas que se debe de reconocer como una problemática de carácter social y grave es la prostitución, ya que a pesar de llevar un cierto control multando a quienes lo ejercen y atentan contra las buenas costumbres, no se ha podido erradicar ya que muchas veces son multas que no pueden pagar debido a que no cuentan con recursos para su propia subsistencia, por lo que se tendrá que atender y buscar otra alternativa de solución.

Dicho tema tendrá que ser abordado desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social, así como desde el Instituto de la Mujer de Cuernavaca.

Con respecto al tema de la basura, el edil mencionó que muchas veces se debe a que los comercios aledaños, como los de la Plazuela del Zacate, generan mucha basura y la dejan en la vía pública, exponiendo a la ciudadanía a un problema de salud.

Mejoramiento físico del Centro Histórico

Con respecto al mejoramiento físico del centro, el edil capitalino reconoció que no cuentan con recursos económicos para llevarlo a cabo, pero hace un par de meses se reunió con el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien comentó que se buscarían los recursos para atender la solicitud de los habitantes entorno a la remodelación del centro de la ciudad, donde no solo serán pinturas sino también proyectos arquitectónicos, por lo que el edil reconoció que si el Gobierno del Estado trae un plan de mejoramiento, el Ayuntamiento de Cuernavaca se sumará a él.





