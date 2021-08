Profesores debaten el regreso a las aulas en Temoac

En virtud de que algunos planteles educativos no cuentan con la infraestructura para un regreso seguro, además de que los menores no han sido vacunados, docentes de la región oriente consideran que Morelos no está en condiciones para volver a clases presenciales.

Indicó que debido a las variantes que se han presentado de la Covid-19, es necesario por el bien tanto de estudiantes como docentes que el regreso se dé cuándo los menores recibieron su vacuna.

“Esta semana está la convocatoria para el Consejo Técnico escolar entre jefes de sectores, supervisores, directores, subdirectores y docentes, entonces ya se está haciendo el consenso entre las autoridades para que nosotros tengamos la postura de no regresar a las aulas, ya nada más vamos a informar a nuestras autoridades inmediatas y ver qué postura van a tomar”, detalló.

Manifestó que en próximos días se informará sobre el acuerdo a tomar, aunque aclaró que se requiere el apoyo de los docentes y padres de familia.

“La mayoría de maestros estamos en la misma postura de que no regresamos a clases, ya que en el gremio de maestros se tuvieron muchos casos en donde ahorita los docentes están aislados por esto de la pandemia, hay casos que se han reportado como graves, además de que hay maestros que perdieron la batalla contra la Covid, por lo que estamos en la postura del no al regreso a clases”, precisó.