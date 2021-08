"La Vecindad" sigue en el limbo; sin respuesta de Cultura

Profesores y padres de familia de la Escuela de Iniciación Artística "La Vecindad" en Cuernavaca, denunciaron que a pesar de las promesas de la Secretaría de Turismo y Cultura (STyC), nadie ha recibido el pago del semestre completo, tampoco les han dicho si habrá otro semestre; “además que aún no reciben calificaciones los alumnos. A los coordinadores tampoco los ratifican ni garantizan la permanencia de las coordinaciones de área. Pareciera que solo quisieran hacer tiempo para ir desmantelando EIA, porque mandamos oficio hace dos meses y luego hace un mes solicitamos respuesta por escrito, pero hay silencio”.

El oficio firmado por todo el personal y el grupo de padres de familia organizados a partir del primer intento de cierre de la escuela, tiene fecha del 31 de mayo de 2021, está dirigido a Julieta Goldzweig Cornejo como secretaria de Turismo Y Cultura del estado De Morelos; mediante el escrito el comité de madres, padres de familia y tutores de la comunidad de EIA, solicitan el apoyo para dar seguimiento al tema de la recomposición del Organigrama de la Escuela de Iniciación Artística del Centro Cultural Infantil "La Vecindad".

Le recuerdan que “desde que llegó la actual directora general de Iniciación Artística y Proyectos Especiales en noviembre de 2020, hizo despidos y cambios en el personal académico-administrativo de la EIA, en consecuencia se ha visto afectado el funcionamiento operativo de la misma.

Con respecto al compromiso que hicieron la DGIAPE y el secretario técnico de cultura de la STyC a los docentes el pasado 5 de abril de este año, en una reunión en las instalaciones de La Vecindad de adelantar el cierre de semestre de la EIA, “no se debe tomar a la ligera y que por encima de las explicaciones por las cuales esta decisión fue tomada en su momento, se puede interpretar por lo menor, como una falta de compromiso por parte de dichos representantes de la autoridad hacia los docentes que con su esfuerzo académico y artístico brindan un servicio de enseñanza de calidad y humano”.

Por eso, la situación de espera a la que han estado sometiendo a los profesores y a la comunidad de padres de familia y escolar, con muchas observaciones, por lo que llama la atención la falta de comunicación por parte de la DGIAPE hacia su plantilla docente.

“Es criticable que la primera y única reunión que ha llevado a cabo con su personal haya sido para anunciar un cierre adelantado del semestre, lo que hubiera significado dejar sin trabajo por dos meses y medio a más de 30 maestros”.

El comité de padres de la EIA “La Vecindad” demandaron a la autoridad que en el presupuesto del 2022 quede garantizado el recurso para el funcionamiento de la institución, y no ocurra lo de este año, donde el argumento principal fue el abandono de la Federación.

Ante el silencio de la secretaría de Turismo y Cultura con los profesores, comunidad escolar y padres de familia, demandan una respuesta urgente sobre el próximo semestre, y “esta situación no se debe permitir que se repita bajo ningún motivo, no deben darse anuncios que rayen en la arbitrariedad, los docentes no deben sentirse amenazados a perder su trabajo. Por el contrario, deben de proporcionárseles las herramientas teóricas de los procedimientos internos administrativos con la finalidad de fomentar y formar una ciudadanía informada, participativa y crítica”.

Exigieron también que la titular de la DGIAPE sea una persona que represente la institución con profesionalismo, ética, imparcialidad, transparente y garante de los derechos humanos. Se deben hacer todos los esfuerzos con personal calificado y capacitado para que los trámites internos administrativos de la STyC sean eficientes en tiempo y forma, con particular importancia en la materia de contratación y liberación de pago.