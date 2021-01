Presenta Fuerza por México a Sergio Estrada Cajigal y a Javier Bolaños

Al presentar al ex gobernador, Sergio Estrada Cajigal, al ex diputado federal, Javier Bolaños y a Juan Carlos Ortega Alcala, nieto del ex gobernador Lauro Ortega, como nuevos miembros activos, el dirigente nacional de Fuerza por México, Gerardo Islas Maldonado advirtió que se tendrán a los mejores cuadros para rescatar a Cuernavaca y al Estado de Morelos el próximo primero de junio.

En estricto respeto a los tiempos electorales, Gerardo Islas les tomó la protesta a Sergio Estrada Cajigal como coordinador de Cuernavaca y a Javier Bolaños como coordinador de la política legislativa del partido Fuerza por México y quienes a partir de estos momentos diseñarán el proyecto ciudadano 21-40 para el rescate de la ciudad de Cuernavaca y para crear la propuesta legislativa que se impulsará en Morelos.

Ahí, el líder nacional también les tomó la protesta de ley a los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Fuerza por México, que estará encabezado en Morelos por Luis Brito y quienes se comprometieron a generar todo un trabajo estratégico partidista para convertirse en la mejor alternativa de los morelenses.

Gerardo Islas Maldonado estableció que “la ciudadanía está cansada de inventos políticos, los que juegan futbol en la cancha y los que tienen las tablas para gobernar, al gobierno y al poder legislativo. Esta campaña se trata de elegir proyectos con visión”.

En Morelos, Islas Maldonado enfatizó que Cuernavaca no es una cancha de futbol, “aquí nos estamos jugando la vida de millones de personas, ya que esta elección tendrá un parteaguas en la vida de todos los ciudadanos”, remarcó.

Ante la dirigencia estatal de Fuerza por México, dijo: “hoy no es un día cualquiera para el estado y para el municipio de Cuernavaca, porque -con los pantalones bien fajados- vamos a decirles que vamos a recuperar Morelos, pero sobre todo la tranquilidad de poder vivir en un estado próspero, turístico y echado para adelante como fue hace tiempo”.

Por su parte, el Secretario de Organización del CEN de Fuerza por México, Ricardo Robledo, advirtió que el partido está preparado con hombres, mujeres y jóvenes, oriundos de Morelos, para la competencia electoral. “Los morelenses están cansados de políticos fuereños que sólo se han aprovechado de la nobleza del pueblo”.

Aseguró que Fuerza por México se enfrentará a viejos partidos y a tres alianzas que no ofrecen nada nuevo, que sólo buscan el poder por el poder. “Los morelenses ya están cansados de esas alianzas incomprensibles, que se unen para pelearse solo entre ellos y se olvidan de su historia, no proyectan desarrollo, ni progreso.

En nuestro partido, no cabe la simulación ni la estridencia. Habrá hombres y mujeres con experiencia, pero también jóvenes con ímpetu de cambio y transformación. “Con la fuerza de los morelenses vamos a competir en la zona oriente, en la zona sur, en los altos de Morelos y aquí en la zona metropolitana. Fuerza por México va a estar en todos lados y vamos a realizar campañas innovadoras aprovechando la tecnología”, expuso.

En ese sentido advirtió que no se va a permitir que el gobernador, Cuauhtémoc Blanco meta las manos en esta contienda electoral y pretenda convertir la competencia en una elección de Estado. “Vamos a observar el ejercicio del poder y a cuidar que no haya desvíos de recursos públicos en beneficios de sus dos partidos políticos”

Expuso que Fuerza por México acudirá a la competencia electoral, en estricto respeto a la salud pública de todos los morelenses. Vamos a respetar las medidas y protocolos sanitarios, porque la salud de los morelenses es primero.

Finalmente, el dirigente estatal Fuerza por México, Luis Brito expuso que a este proyecto político se han sumado empresarios, líderes campesinos, dirigentes sindicales y representantes de los diferentes sectores sociales. “Seremos la mejor alternativa política electoral para los morelenses, porque tendremos las mejores propuestas”.

Puntualizó que Fuerza por México no es un partido de izquierda, ni de derecho, sino un partido de centro progresista en donde caben todos aquellos que tengan amor por Morelos, por quienes están comprometidos con el desarrollo y el bienestar de los morelenses. “Las puertas de Fuerza por México, están abiertas para quienes realmente quieren una transformación en Morelos”.

Cuernavaca y Morelos ya no aguantan más: Sergio Estrada Cajigal

Cuernavaca y Morelos ya no aguantan más, coincidieron en sostener el ex gobernador, Sergio Estrada Cajigal y el ex diputado Federal, Javier Bolaños, quienes se sumaron a la plataforma política de Fuerza por México y desde donde advirtieron que van por el recate de la ciudad y del el Estado.

Luego de que el dirigente nacional de Fuerza por México, Gerardo Islas Maldonado les tomara la protesta como nuevos miembros del partido, el ex gobernador, Sergio Estrada Cajigal advirtió que en estas elecciones se va a demostrar que sí se puede modificar, cambiar y transformar al Estado de Morelos y a Cuernavaca.

“Tenemos la experiencia, conocemos al estado y a nuestra querida ciudad y ya no podemos permanecer con los ojos y la boca cerrada. Hoy les digo que vamos a trabajar fuerte porque conocemos la ciudad, a su gente, somo de aquí, la caminamos todos los días y ya es tiempo de tomar decisiones en favor de la ciudad y de la gente”, afirmó.

Incluso, Sergio Estrada Cajigal recordó que varias obras que se concluyeron en los dos siguientes sexenios a su administración, fueron gracias a que desde su gobierno se sentaron las bases y los proyectos para que fueran una realidad. “Morelos se ha quedado en el atraso y nuestra ciudad esta en ruinas y vamos a rescatarla”.

Advirtió que con buenos prospectos en los municipios y en los distritos electorales se logrará cambiar el rumbo de Morelos y acabar con las pésimas experiencias que todos los morelenses estamos sufriendo.

También, recordó que, desde su administración como ex alcalde de Cuernavaca, la ciudad no ha sido beneficiada con obras de gran relevancia. Sostuvo que se esta trabajando en un proyecto de gran alcance y visión para Cuernavaca. Un proyecto que hemos denominado 21-40 y que va a detonar el desarrollo de manera sostenida en nuestra ciudad.

“Los que vivimos en Cuernavaca, otra vez hemos regresado a caminar en calles obscuras, sin alumbrado pública, llenas de baches y con riesgos de ser asaltados y de ser víctimas de la delincuencia. Pero cuando llegue el momento, con la fuerza de todos los que aquí vivimos vamos a demostrarles que sí se pueden hacer las cosas en favor del pueblo, en favor de la gente y de nuestra ciudad”, acotó.

Por su parte, el ex diputado federal, Javier Bolaños Aguilar expresó que tuvo que tomar una decisión muy dolorosa, pero aclaró que lo hizo convencido de que Fuerza por México, es el instrumento para generar la transformación en Morelos.

“Quienes tenemos principios y valores no podemos quedarnos en las charlas de café, ni en los análisis entre amigos, tenemos que ser actuantes y propositivos para que las cosas en Morelos y Cuernavaca cambien. Nosotros si creemos que las cosas pueden cambiar por ello hemos tomado la decisión de estar en Fuerza por México, que sin duda será el mejor proyecto en este proceso electoral”, remarcó.

Javier Bolaños advirtió que las propuestas de Fuerza por México no sólo se tratarán de señalar que Morelos no aguanta más, se tratará de hacer y de decir que quienes nos han lastimado, quienes han ofendido a los ciudadanos y ciudadanas, a las familias morelenses, no se van a ir con una sonrisa en la boca y los bolsillos llenos de dinero. “Que quede claro, no lo vamos a permitir”, concluyó

La ciudadanía, cansada de inventos políticos en Morelos; Gerardo Islas

La ciudadanía está cansada de inventos políticos. Los que juegan futbol a la cancha y los que tienen las tablas para gobernar, al gobierno y al poder legislativo. Esta campaña se trata de elegir proyectos con visión”, expresó en Morelos el presidente nacional de Fuerza por México (FXM), Gerardo Islas Maldonado.

En Cuernavaca, Islas Maldonado enfatizó que “esta no es una cancha de futbol, aquí nos estamos jugando la vida de millones de personas, ya que esta elección tendrá un parteaguas en la vida de todos los ciudadanos”, remarcó.

Ante la dirigencia estatal de FXM, dijo: “hoy no es un día cualquiera para el estado y para el municipio de Cuernavaca, porque -con los pantalones bien fajados-venimos a decirles que vamos a recuperar Morelos, pero sobre todo la tranquilidad de poder vivir en un estado próspero, turístico y echado para adelante como fue hace tiempo”.

Agregó que la entidad fue próspera en la época que gobernó Sergio Estrada Cajigale hizo un reconocimiento al exgobernador. “Tenemos que recuperar Morelos y Cuernavaca, para que los que viven en el estado se sientan orgullosos de su pasado y vean con prosperidad el futuro”.

Aquí -dijo Islas Maldonado- en estas oficinas del CDE: “Abrimos las puertas del partido para todos. El único requisito de nuestra convocatoria abierta será luchar por la recuperación de este estado. Bienvenidos todos al inicio de la revolución, para luchar con argumentos y la ley en un gran proyecto de nación”, enfatizó.

Además de tomar protesta a los integrantes del Comité Directivo Estatal en Morelos, el presidente nacional de Fuerza por México designó al exgobernador Sergio Estrada Cajigal, como Coordinador del Programa de Recuperación del estado de Morelos; a Javier Bolaños, como Coordinador de Estrategia Legislativa; y a Juan José Alcalá Ortega, Delegado Estatal del CEN de FXM.

El Comité Directivo Estatal de FXM en Morelos está integrado por: Luis Alfonso Brito Escandón, presidente; Ximena Soriano Meza, secretaria general; JozafatCastañeda Carrillo, secretario de Organización; Angélica Esmeralda Arroyo Pineda, secretaria de Elecciones; Ruth Miriam Rivera Domínguez, secretaria de Administración y Recursos Financieros; Areli Giles Jaimes, secretaria de la Mujer; Ulises Gómez Bache, secretario de la Juventud; Juan Carlos Rojas Lorenzana, secretario de Vinculación; e Irene Chihuahua Trejo, secretaria de Asuntos Jurídicos.