El exgobernador está de vuelta

El exgobernador, Sergio Estrada Cajigal está de vuelta en la política después de quince años casi en el retiro “ayudaba a algunos políticos, daba consejo a otros”, pero estaba alejado del protagonismo y los reflectores, ahora “sigo inquieto porque veo que Cuernavaca no avanza”, aseguró en entrevista, en la que consideró que los pleitos y los intereses de grupo han acabado con la práctica política.

Estrada Cajigal fue postulado por el Partido Acción Nacional y electo alcalde de Cuernavaca en 1997, después de una gestión bien evaluada y en un estado en crisis por la dimisión de Jorge Carrillo Olea, último gobernador priista electo en Morelos; Estrada Cajigal buscó la gubernatura que logró en el mismo mes con el más alto índice de votación hasta entonces, alrededor del 50 por ciento de los electores cruzaron las boletas a favor del PAN en la elección para gobernador en el 2000. Al término de su gestión, Sergio rompió con su partido y se dedicó a sus negocios particulares.

En exclusiva para El Sol de Cuernavaca y El Sol de Cuautla, reconoce “en la gubernatura me fue regular por acusaciones políticas que fueron falsas que el helicóptero del amor, que si anduve con la hija de tal narcotraficante... puras vaciladas con tal de desprestigiarnos porque hicimos un buen trabajo en la gubernatura también”. Luego el retiro lo desesperaba por las pifias de quienes le sucedieron en la alcaldía de Cuernavaca y el gobierno del estado “faltaba y falta todavía mucho compromiso, acercarse a las personas capaces de hacer proyectos… no es nada más llegar y poner a tus amigos y tus conocidos en los cargos importantes, tiene que ser gente capaz… y en Cuernavaca hay muchísima”. Y confiesa su disgusto porque “nuestra ciudad se está deteriorando y está abandonada”.

A Estrada Cajigal no le faltaron ofrecimientos previos, incluso del partido del gobernador, Cuauhtémoc Blanco, Encuentro Social, incluso acudió al último informe de Blanco cuando aún era alcalde pero ya preparaba su candidatura a gobernador, allá en el 2017. Al hecho no le da tanta importancia “ya no recuerdo si fue el último informe como presidente municipal, ya no recuerdo en qué estuve (ríe), pero en aquel tiempo, y todos los años anteriores yo he estado en contacto con muchos actores políticos, muchos que me han buscado para pedirme consejo, preguntar mi opinión de si se lanzan a diputados o a presidentes municipales, participé con algunos presidentes municipales, y en este caso hubo pláticas también con estos amigos, con esta gente, y me ofrecían ser yo el candidato hace tres años a la presidencia municipal… primero me inquietó pero ya después les dije no me interesa, no quiero, mucha suerte y hasta ahí, no ha habido mayor contacto”.

“No podemos dejar las actividades públicas de nuestro estado en manos de gente que no nació aquí… gente que viene de fuera a buscar un puesto político para ver lo que ha sucedido, que llegan, se llevan lo que pueden y desaparecen, no vuelven a caminar por las calles, no los vuelves a ver por los alrededores y eso es justamente lo que hay que evitar y para eso necesitamos participar nosotros, los que aquí vivimos, los que aquí tenemos nuestras actividades, los que aquí tenemos a nuestra familia”.

¿Cómo podemos restaurar la política, el diálogo necesario para el estado? Le preguntamos y acusa, hay algunos precandidatos que he visto que quieren el poder por el poder, a ellos no les importa Cuernavaca, ni ningún otro municipio del estado, quieren llegar al poder para ver qué beneficio sacan para ellos, para sus familias y no les importa nada, no traen un proyecto verdadero, nada más te dicen temas generales, la inseguridad, el empleo, pero realmente no traen, no les interesa tener un proyecto real, nosotros en este partido, Fuerza por México… promovemos el desarrollo del empresario, negocio pequeño, mediano, chico, cualquier emprendedor, este partido promueve la generación de estos centros de trabajo, para dar empleo a la gente que está sin oportunidades. Es un ganar ganar, gana el empresario con un gobierno que facilite su instalación y su crecimiento, ganan los empleados que tienen oportunidades de crecer y llevarle dinerito a sus familias. Lamenta cómo los gobiernos recientes “hacen obras de relumbrón que no sirven para nada, se cobran los papeles al triple de lo que cuestan y el dinero desaparece, tienes un estadio de futbol en Zacatepec que no sirve para nada porque no hay equipo, la Arena Teques que dicen es un centro de espectáculos pero no es más que una explanada… de eso no se trata, sino de generar obras y ser facilitador del empleo y eso de manera natural va a reducir la delincuencia”.

El ex gobernador centra su crítica en Cuernavaca, donde inició su carrera política como el primer alcalde de oposición en la historia moderna, no hay ni mantenimiento, ahí están algunas fuentes que se hicieron que están rotas y abandonadas, las calles llenas de baches, el alumbrado público ya no funciona, en fin, hay muchos problemas por falta de mantenimiento y es donde hay que poner más atención, asegura.

Pero no es lo mismo gobernar en 1997, cuando ganó su primera elección, que en el 2021, en que si bien los problemas de la ciudad son los mismos, inseguridad, servicios públicos deficientes, desempleo, también está la pandemia y sus efectos que parecen destinados a durar mucho tiempo, anotamos. A los problemas hay que sumar la deuda del municipio, complementa Estrada Cajigal, “la pandemia ha hecho que muchos municipios tengan que cerrar o que estén caminando a un ritmo mínimo… hay que evitar que el ayuntamiento sea un perseguidor del generador de empleo… nuestra política es ayudar a esa persona a que corrija si es que tiene un error, el ingreso del municipio no es por ahí, debemos trabajar para que nuestros diputados federales y locales trabajen de forma que hagan llegar más recursos a los municipios, y con el cobro del impuesto predial y otras contribuciones ser eficientes en el manejo de los recursos, si eres eficiente, el recurso alcanza”.

Y sobre la tradicional mala relación entre los gobernadores del estado y los alcaldes de su capital, Estrada Cajigal expone “hay que respetar al gobernador, de ninguna manera nos llevará a nada positivo… habrá que dialogar que generar las condiciones de trabajo conjunto si su interés (del gobernador) realmente es Morelos, pues entonces lo tiene que demostrar con el apoyo a los diferentes municipios. El chiste es buscar la relación, buscar el respeto, la gente no quiere que se estén peleando sus autoridades, no deja nada bueno, lo único que genera es perder el tiempo”.

El de Sergio Estrada es un proyecto de largo plazo, pero “primero tengo que ser candidato, después ganar la elección, y por supuesto que si se hace un buen trabajo y la gente está contenta y satisfecha con esto, se buscaría la reelección”. De hecho, por ahora como coordinador estatal del partido se ha dedicado al reclutamiento de cuadros, en su presentación con el nuevo partido lo acompañó otro ex panista, Javier Bolaños Aguilar que eventualmente se habrá de registrar como diputado por el distrito II en Cuernavaca. Aún no da nombres de otros cuadros que se sumarían, pero adelanta que hubo invitaciones a Claudia Iragorri, ex diputada priista, “que está trabajando con nosotros” y a la magistrada Nadia Luz Lara, “hay varios nombres que se están trabajando y estamos acordando y revisando en dónde se pueden desempeñar mejor”.

¿Le vas a hacer un boquete al PAN? ¿O no nada más al PAN?

“Pues yo no, la verdad es que ellos se lo hicieron solos”, concluye con una sonrisa.