¿Quién es el INE para ordenarle al presidente no ejercer su libertad de expresión?

El tema es debatible. Los argumentos son discutidos y a quien esto escribe le sorprende porque no sabía, ni tenía idea de que el INE sea la Procuraduría Federal Electoral para erigirse en investigadora y ponerle límites al derecho de expresión, en el caso concreto del Presidente López Obrador.

Habría que preguntarle al INE de qué temas sí; y de cuáles no, puede hablar el Presidente. Por exclusión ese instituto ha dicho que hable, esté en las “mañaneras”, pero que no toque los temas electorales; es decir que no hable de que se van a elegir 23 mil personas por el voto popular o por la representación proporcional; que no diga que los 15 estados que va a haber elecciones quiénes son los que participan; sería tan absurdo enumerar dónde sí puede hablar el Presidente y dónde no lo puede hacer; que llegamos a algo muy delicado; ¿Tiene facultades, derechos, el Instituto Nacional Electoral para ordenarle al Presidente de la República?. No hay antecedentes; y si bien se han hecho reformas a la Constitución; si invocáramos el primer artículo de la reforma del año 2011, nadie, nada, ni Instituto, Tribunal, la Suprema Corte, un Colegiado, nadie puede ponerle límites al derecho a la expresión. Resulta una ambigüedad decir “abstenerse de hablar en torno a las elecciones!

¿Qué significa elegir?; podrían usarse sinónimos para decir sufragar; para hacer creaciones fantásticas que todos podríamos entender sin mencionar a los estados que tienen elecciones, los que van a tener gobernadores y gobernadoras; lo mismo con los diputados; nos parece más grave que el INE haya consentido que 452 diputados no renuncien a su cargo, sigan recibiendo sus canonjías y pretendan reelegirse contra ciudadanos que no tienen ninguna posibilidad frente a esta desventaja; obviamente la inequidad que tanto invoca el INE se presenta de cuerpo entero, para decir que los diputados pueden reelegirse y aspirar a quedarse ahí doce años; es decir tres períodos de cuatro años cada uno; y también hay que poner la mayor atención a que lo pueden hacer y lo harán en su momento los senadores de la República; aquí haríamos una reflexión que va más allá de estas verdades a medias o mentiras completas de la libertad de expresión; ¿está en camino para este Presidente o para otro su reelección?; ¿están poniendo el camino para que en su momento si no en éste sea otro periodo sexenal para que haya un presidente que se reelija; no podemos olvidar la triste historia de nuestro país con quienes han pretendido reelegirse y desgraciadamente después de más de 100 años, aquella premisa de sufragio efectivo no reelección, ha sido burlada por los actuales diputados y todos los que pretenden reelegirse, sea en la Ciudad de México, los alcaldes, todos los que quieren, porque como dije antes, son casi 24 mil puestos de elección los que están en juego; ¿los gobernadores pueden hablar de las elecciones?; ¿lo pueden hacer los senadores de la República?; ¿los propios diputados pueden hablar a favor de ellos en sus campañas?; ¿o también el INE se los va a prohibir?. Es evidente que aquí la consigna es contra Andrés Manuel; porque en dos años sus “mañaneras”; sus informes de gobierno cada 24 horas, han logrado abatir la liga que había entre en los medios impresos, televisivos, y redes sociales, en que era insuficiente la Dirección de Comunicación Social de la Presidencia para equilibrar a los expertos en los “chayotes”, y otras canonjías que se acabaron; tan es así que ahora tenemos sólo una Dirección de la Presidencia de la República para todo el Gobierno de México; y ya no hay forma de venderle publicidad como lo han hecho muchos periodistas, ni enriquecerse, no por lo que se exprese, sino por lo que no se diga en los medios; por ello pensamos que la libertad de expresión a medias sí viola la Constitución, los Derechos Humanos Fundamentales Constitucionales de la reforma del año 2011; en este caso invocaríamos lo que va a ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien desde nuestra perspectiva debe ratificar el derecho de Andrés Manuel a la libertad de expresión; que por ende y por consecuencia se ratificaría la que tenemos todos los mexicanos y las mexicanas, como todos los funcionarios y no seguir en ascuas; y sobre todo choca la palabra en la que ha reiterado el INE “ordenar al presidente que se calle”.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com