Por paro, SAPAC desatiende fugas de agua

Desde las dos de la mañana de este 22 de diciembre, comerciantes del Centro de Cuernavaca levantaron un reporte por una fuga de agua ante el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), misma que no fue atendida por el personal del SAPAC, ya que se encontraban en paro de labores desde las 8:00 horas.

La fuga de agua tuvo que ser reparada por los mismos comerciantes, pues afectó a algunos locales de las calles Mariano Matamoros y No Reelección e incluso, algunos transeúntes tuvieron que tomar sus precauciones para no ser mojados por el transporte colectivo u otros autos que transitan por dichas calles.

La corriente de agua llegó hasta la calle Galeana, a la altura del Palacio de Gobierno.

Mario Gutierrez es un trabajador del estacionamiento ubicado en el edificio Bellavista, esta persona nos comentó que fue él quien reportó la fuga desde la madrugada, esperando que por la mañana ya estuviera resuelta su solicitud con número de reporte 28923, pues el estacionamiento se vio severamente afectado, ya que gran parte del agua se metió al negocio: “yo creí que en la mañana ya estaría, pero no y la verdad me preocupa que no la arreglen pronto, porque si se mete mucha agua”, comentó el ciudadano.

Una segunda fuga de agua

Esta no ha sido la única fuga reportada, en la calle Copalhuacan, en la colonia Amatitlán también se reporto una fuga de agua potable, la cual, de acuerdo con los vecinos es constante en dicha calle.

En esta segunda fuga, el agua que sale de la tubería llegó hasta la Avenida Atlacomulco: “además los baches aquí hacen que se estanque el agua y cuando pasan los coches salpican las banquetas”, dijo Norma Hurtado, vecina de la colonia.

El paro de labores por parte de trabajadores se levantó a las 14:30 horas, por lo que los vecinos confiaron en que sé dé atención a sus solicitudes.







