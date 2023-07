Política de abrazos, no balazos fue un fracaso: Xóchitl Gálvez

La estrategia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador de “abrazos, no balazos” es un fracaso, señaló la aspirante a la candidatura a la presidencia de la república Xóchitl Gálvez, durante su visita a Cuernavaca.

Lamentó que Morelos se encuentre en los primeros lugares en feminicidio, violencia intrafamiliar, extorsión, trata de mujeres, por lo que llamó al gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco a gobernar.

“No es posible que Morelos sea primer lugar en feminicidios y en violencia familiar; Morelos tan chiquito, tan violento, ¿qué está pasando?”, cuestionó.

Dijo que el estado tiene “un gobernador que no gobierna, que está en otros temas, que no se aplica, que anda buscando irse a la Ciudad de México”, por lo que lo exhortó a dar resultados con los feminicidios, extorsión y todos los delitos que afectar a la entidad. “Tiene un año para dar resultados, si no, tengan la seguridad que la oposición lo va a echar a la calle”, refirió.

Xóchitl Gálvez indicó que el tema de feminicidios tiene que ver con una política fallida del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia se prensa #XóchitlGálvez señaló que el lamentable primer lugar a nivel nacional que ocupa Morelos en feminicidios tiene que ver con una política pública fallida

Asimismo, indicó que se reunió con el obispo de Cuernavaca Ramón Castro para felicitarlo por las “agallas que tuvo” para realizar una marcha ante el cansancio de tanta violencia y negó una relación de amistad o que en su equipo se encuentre el exgobernador de Morelos Graco Ramírez, o el excomisionado de seguridad Alberto Capella.

La mañana de este 19 de junio, la senadora de Acción Nacional (PAN) Xóchitl Gálvez sostuvo un encuentro con empresarios del estado en Cuernavaca.