Policías de Zacatepec recuperan dinero de cajeros manipulados

Policías de Zacatepec, recuperan hasta en tres ocasiones el dinero que en un cajero “manipulado” de la sucursal bancaria les fue retenido a cuentahabientes, y están dispuesto a devolver el efectivo a los afectados, dio a conocer la oficial Guillermina Flores Díaz, entrevistada vestida de civil y reiterar su vocación de servir y resguardar a los ciudadanos y sus bienes.

Con más de 20 años de servicio, la oficial de 56 años de edad dio a conocer que alrededor de las 22:30 horas, les solicitaron que acudieran al auxilio de una persona quien reportó que no podía retirar su dinero, de uno de los cajeros de la sucursal Banamex, ubicada en la calle Escuadrón 201, porque al parecer había manipulación en cajeros y descubrieron que solo el primero la tapa donde sale el dinero estaba más frágil:

“Checamos los cajeros y nos percatamos que en el primero tenia una franja naranja y decía retiré su dinero, pero todos los demás cajeros estaban normales y al momento empezó a mover dónde sale el efectivo y estaba manipulable, estaba muy frágil y en los demás cajeros no, al momento en que mueve la tapita naranjada entró su mano y había dinero, lo sacan y supusieron que ese cajero tiene maña, para que lleguen los cuentahabientes, no lo puedan sacar y en los demás cajeros esa parte no se podía mover”.

El problema fue reportado a sus mandos y cuando volvieron a regresar vieron que había gente ahí y al volver a checar el cajero, había otra cantidad, se volvió a retirar y por la mañana de set lunes antes del cambio de turno, volvieron a ir con la gente y vieron una persona que estaba en el cajero y sabían que no estaba entregando en efectivo, pero la persona se retiró y cuando volvieron a checar el cajero volvieron a sacar otra cantidad.

Las tres veces que revisaron el cajero tenía dinero, y el objetivo es regresar el dinero, a las personas que hayan sufrido este problema, dijo al considerar que de acuerdo a la cantidad que ellos pidieron y si coincide con la cantidad que les retuvieron y si pueden acreditar ese movimiento bancario, podrán recuperarlo; con voz firme dijo; “Nuestro mayor interés es devolver el dinero, porque nuestra obligación está para salvaguardar a la ciudadanía y pueda cuidar sus bienes”.

Del monto la oficial que dejo la tranquilidad de su hogar para compartirnos esta experiencia, no quiso revelar la suma solo dijo que fueron alrededor de 7 mil pesos: “no les voy a decir las cantidades, porque van a aparecer mucha gente que dice que son los dueños y lo que queremos es que nos digan a qué hora, para que coincida con la hora que sacamos el dinero y checar si coincide con la suma”.

Por la mañana ese cajero seguía con la tapa naranja pero ya había sido bloqueado. La primer intención de los elementos era entregar al Banco la Cantidad que se recogió y que los cuenta habientes la reclamen en el Banco sin embargo, por ser día de asueto, van a esperar a ver que deciden sus jefes, ya que el tema ya fue informado al C5, y se hizo una tarjeta informativa con los datos precisos y detalles de cómo fue.

Los hechos se registraron entre las 10 de la noche del domingo 6 de febrero y 07 de la mañana de este lunes, y desde muy temprano había personas haciendo filas en un solo cajero en servicio, por lo que no se sabe si otros cajeros fueron manipulados.





