Policía cierra Ayuntamiento del municipio indígena de Xoxocotla

Cerraron el ayuntamiento del municipio indígena de Xoxocotla, con el objeto de impedir el paso a Abraham Salazar Ángel, quien acudió esta mañana en busca de una respuesta de la autoridad municipal, para que le tomen la protesta como suplente del acaecido alcalde Benjamín López Palacios.

La mañana de este martes elementos de la policía preventiva estatal resguardaron la plazuela que se habilito como Ayuntamiento del gobierno indígena de Xoxocotla, y lo mantuvieron cerrado con un fuerte filtro de control de acceso, por lo que le impidieron el paso a vecinos de la localidad y especialmente al suplente del presidente municipal, el profesor Abraham Salazar quien llegó a pedir respuesta al documento que interpuso para pedir que se respete el lugar como suplente,

“Venimos en un plan pacífico para que nos den una respuesta a la petición que por escrito se le entregó a la sindico con funciones de presidenta municipal, Silvia Herrera, quien no ha dado contestación al documento” dijo al lamentar que estén restringiendo nuevamente el acceso al Ayuntamiento, y se les nieguen los servicios a la población que acude, dijo al lamentar que no se encuentre la sindico para dar respuesta.

“Una presidencia municipal debería de ser de puertas abiertas a todo el público, no venimos agredirlos, nadie trae palos, nadie trae nada, venimos en son de paz, solo pedimos se respete la ley, pedimos que la suplencia tomé el cargo, de lo contrario se verán obligados a convocar a una asamblea general y que el pueblo decida, y tome las determinaciones de quien queda como autoridad”

Lamentó que se diga que hay un estado de ingobernabilidad, por la falta de experiencia, porque se han cerrado a atender los problemas prioritarios de la población, como es la falta de agua potable, la falta de limpieza, el problema de los drenajes, el problema de la seguridad entre muchos otros problemas, que no se están atendiendo desde hace medio año.

Expuso que la Comisión Federal de Electricidad solo está esperando que la autoridad municipal responsa para que se puedan volver a restablecer el servicio de energía eléctrica a los pozos y las bombas, “Y nosotros estamos en la mejor disposición de apoyar todos los proyectos y las necesidades de nuestro pueblo, y que se resuelva el problema del agua potable y muchos otros que aquejan.

Al ser entrevistado Salazar Ángel dio a conocer qué en la contienda electoral del tres de octubre, que gano Benjamín López Palacio, quedo como suplente, y todas las instituciones de gobierno lo reconocen como suplente, pero aquí no le quieren respetar la ley, ni dan respuesta a las solicitud que interpuse después de respetar el duelo por lamentable el homicidio.

Lamentó que la inexperiencia, la falta de compromiso y la división al interior del cabildo, estén frenando los avances, se tiene que empezar a trabajar con todos los sectores que integran el cabildo para sacar adelante todas las actividades que hacen falta en el municipio.

Se dijo decidido a tomar posesión del cargo, y a buscar de manera pacífica, la integración de todo el grupo, la unidad de todos, dijo al destacar que el grupo de Juan y Benjamín López Palacio, era del mismo grupo, “no tiene caso estar peleando, cuando el pueblo lo requiere son que se atiendan sus necesidades, sabemos que el pueblo tiene un atraso de décadas y urge tomar las actividades”

Ahí están las actas de mayoría, y soy el suplente y me toca asumir el cargo, dijo en espera de una respuesta, antes de que el Tribunal Estatal Electoral se los ordene, ya que una vez que se tenga la resolución se convocará a una asamblea donde será el pueblo el que decida el rumbo. Dijo al confirmar que están en espera de que resuelva el tribunal.

Reconoce que se alejó de Benjamín López Palacio, cuando vio que las cosas andaban más, que estaban haciendo tratos con Leonel Zeferino Díaz, “vi que las cosas estaban mal, yo me hice a un lado, porque lo que estaban haciendo no me gusta, estaban haciendo compromisos con gentes extrañas y no me meto en ese tipo de situaciones” por eso solo se hizo a un lado.

Llamó a todo el equipo de estas planillas y a los integrantes del cabildo a la cordura a la participación pacífica, o se verá obligado a hacer una asamblea general que el pueblo decida, la consigna fue siempre “con el pueblo todo, sin el pueblo nada” el pueblo es el que tiene la palabra y si no hacen uso de razón que la decisión la tome el pueblo.





