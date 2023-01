Piden padres de menores desaparecidos en Yautepec intervención del Gobernador

La señora Imelda de la Rosa Alejandro, perteneciente al municipio de Yautepec y madre de los pequeños Ángelo y Selena, quienes se encuentran desaparecidos desde el 07 de enero de 2023, solicitó al Gobernador del estado apoyo para localizar a sus hijos.

De la Rosa Alejandro se pronunció frente a Palacio de gobierno, para solicitar la intervención del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo en la búsqueda de sus hijos, a quien le solicitó utilizar helicópteros para buscar entre las barrancas, así como un equipo de investigadores más capacitados.

Local Amplían rango de búsqueda para dar con menores desaparecidos en Yautepec

“Según van a ayudarnos (la Fiscalía General del Estado), pero nada más andan de allá para acá, ayer fuimos con ellos a la Nopalera y no encontramos nada. Supuestamente traían a los perros, pero como nos dividimos, una compañera nos dijo que no los soltaron y que no anduvieron haciendo bien su trabajo”, dijo De la Rosa Alejandro.

Sobre los trabajos de investigación que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya realizó, la madre de los menores explicó que no hay nueva información, pese a que existen antecedentes de personas que podrían ser sospechosas.

Además señalaron que hasta el día de hoy, la familia De la Rosa Alejandro no recibió alguna llamada de rescate.

“No se comunicaron para pedir un rescate u algún otro acercamiento, si nos piden rescate aunque seamos de bajos recursos buscaremos la manera de conseguir”, dijo la madre.

Durante su pronunciamiento, De la Rosa Alejandro solicitó que se investigara a uno de sus de vecinos, quien tiene antecedentes de amenazas hacia su familia.

Incluso pidió investigar a miembros de su familia, pues anteriormente detectaron una serie de inconsistencias en sus declaraciones, donde los familiares mentían sobre la última vez que vieron a Ángelo Ríos de la Rosa de 14 años y a Selena Ríos de la Rosa de 12 años.

¿Qué le solicitaron al Gobernador?

Entre las solicitudes que se hicieron al Gobernador, es que se intensifique la búsqueda, puesto que la madre de los menores desaparecidos, teme que hayan sido sacados del estado e incluso del país.

De la Rosa Alejandro explicó que se realizaron trabajos de búsqueda en San Carlos, San Isidro y la Nopalera en Yautepec, pero la madre de las víctimas no descarta que los infantes se encuentren en Guerrero, lugar de origen de la persona que creen es el responsable de la desaparición de sus hijos.

Padres sospechan de su vecino

Hace dos años, uno de los vecinos de la familia De la Rosa Alejandro arremetió contra los menores de edad, al señalarlos como los responsables de haber matado a su abuela. Acusaciones que nunca se pudieron comprobar.

La madre de los infantes dijo que contrario a lo que su vecino señalaba, los pequeños tenían una buena relación con la señora y que posterior a las acusaciones los padres de los menores levantaron una denuncia en contra del vecino, la cual no procedió.

“Mi vecino amenazó a mi esposo, pero no sabemos si ya lo arrestaron o si fueron a verlo, le pido a las autoridades que lo investiguen bien a él”, explicó De la Rosa Alejandro.

Por último, reiteró la su solicitud al Gobierno del estado, ya que la preocupación sigue creciendo para ella y lo único que quieren saber es en dónde están sus hijos.







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!