El niño Alexander cumple más de siete meses de desaparecido

María Inés Salgado Nava habitante de la colonia Zapata de Tlaquiltenango, es madre del menor Antonio Alexander Mujica Salgado, quien desapareció el 30 de junio de 2022, después de haber acompañado a su padre al trabajo en el rancho “Los Braciles”.

Durante los acontecimientos de la desaparición del menor, su papá fue localizado sin vida en las inmediaciones del rancho.

Han pasado casi siete meses en los que Salgado Nava no sabe nada sobre el paradero de su hijo, por lo que en un nuevo acercamiento con los medios de comunicación dijo lo siguiente: “les quiero pedir ayuda, su colaboración a todos, para localizar a mi niño, ya son siete meses que no sabemos nada de él y no tengo apoyo de la ciudadanía, ni de las autoridades o de otras personas como agrupaciones".

Salgado Nava, sigue sin perder la esperanza de que su hijo siga con vida, pero lamenta que hasta el momento la Fiscalía del Estado no tenga avances en las investigaciones, además de que la búsqueda en campo fue suspendida por las mismas autoridades.

“Estos meses han sido muy duros, para la fiscalía no hay información nueva para seguir investigando, por lo que todo está parado”, dijo la madre del menor desaparecido.

Sobre el dueño del rancho “Los Braciles”, lugar en el que fue visto por última vez Antonio Alexander, no han recibido ningún tipo de información e incluso el dueño se deslindó de los acontecimientos ocurridos en dicha propiedad, asegurando que el fue una víctima más, ya que le robaron varías cabezas de ganado.

Al finalizar, Salgado Nava volvió a pedir la ayuda de la ciudadanía para localizar a su hijo: “como madre quiero que nos apoyen para localizar a mi hijo y a otros niños y niñas que están también desaparecidos. Yo no tenía problemas con nadie, trabajo y voy al día. Por esa misma razón les pido ayuda para localizar a mi niño”, concluyó.







