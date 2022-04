Pide Ojeda Cárdenas no caer en engaños con mensajes de WhatsApp

Después que un día antes circulara y se reprodujera un mensaje de voz a través de aplicación digital whatsapp, lanzando una advertencia y alerta sobre el presunto rapto de mujeres para venderlas por 10 mil pesos, las autoridades estatales de la Mesa de Seguridad en Morelos, afirmaron que evidentemente ese mensaje es falso.

Fue Pablo Ojeda Cárdenas, Secretario de Gobierno, quién opinó que el contenido de ese mensaje es un tema que se ha abordado en la mesa de seguridad, por lo que se ha solicitado a las unidades de inteligencia que investiguen los números telefónicos de dónde están saliendo estos mensajes que de inmediato generó alarma entre los ciudadanos.

Por mientras el funcionario estatal, solicitó a las familias morelenses “no deben alertarse (espantarse) sobre estos falsos mensajes, que el único objetivo que persiguen es desestabilizar a la sociedad, sobre todo porque hay grupos delincuenciales que tienen por objeto crear pánico”, dijo.

Ojeda Cárdenas señaló que el fenómeno de desaparición de mujeres, es un tema delicado en la sociedad, por lo que añadió que debe ser una responsabilidad atacar todo tipo de situaciones que pudieran poner en riesgo la integridad de las mujeres; y desde su punto de vista así se ha hecho en el gobierno estatal con diferentes acciones.

En casos como este, solicitó el encargado de la política interna en Morelos, primero a la gente no hacer caso de estos mensajes, incluso a los medios de comunicación no difundir estas advertencias cuyo contenido es incierto, porque no abona a la responsabilidad, “no propagar este tipo de cosas, y evitar difundir noticias falsas que solo alarman innecesariamente a la sociedad y afectan a la economía del estado de Morelos”.