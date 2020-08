Pide Canacope a edil vigilar a funcionarios

El vocero de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) José Salgado Patiño, hizo un llamado al alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán para que revise el actuar de sus funcionarios, entre ellos, el trabajo del secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Andrés Remis Martínez, para que de verdad se conduzcan como verdaderos servidores públicos y haya un acercamiento y vinculación con los sectores productivos, como es el caso del comercio en pequeño.

No puede ser que tengamos funcionarios a los que sugerimos para que desempeñaran un cargo público para que nos ayuden, los sugerimos para que se diera una coordinación, que a todos nos permitiera desarrollarnos, realizar nuestras tareas y obligaciones de la mejor manera y que no haya nada de eso.

Lo que pasa, confió Salgado Patiño, es que cuando llega el funcionario o el político al puesto, ya no te conocen y eso es malo; "finalmente ellos están porque nosotros así lo decidimos finalmente, ante estas situaciones tenemos que buscar la manera de que haya mejores gobiernos, gobernantes, representantes, porque de otra manera si no estamos unidos como debemos de estar, las cosas no se van a corregir y tenemos que trabajar conjuntamente con las autoridades de los tres niveles de gobierno para que todo camine bien".

Asimismo, dijo que los funcionarios creen que al llegar a un puesto público ya la hicieron, "la hicieron personalmente pero llegaron para que ayudar al pueblo, no para hacer lo que ellos quieran, porque como servidores públicos yo creo que hay algunos que no se pueden llamar servidores públicos, porque estos son cuando de verdad le sirven a la sociedad de otra manera. No se pueden llamar así".

En medio de este llamado al alcalde, Salgado Patiño se pronunció porque haya un acercamiento entre representantes del sector privado y de la sociedad y los funcionarios municipales como Andrés Remis, para que replanteén su conducta como verdaderos servidores públicos, pues recordó que el hoy secretario municipal "fue representante de discotecas y sé cómo peleaba para resolver las cosas, pero hoy que llegó al cargo, se olvidó de todo, lo principal de ser un verdadero servidor público".

Por eso, Salgado Patiño insistió en su llamado al alcalde para que revise la actuación de sus colaboradores, entre ellos, también los de Catastro, pues citó el caso de uno de sus representados que al estar en posesión de un terreno de 200 metros, le cobran más de 5 mil pesos por dos años de impuesto predial, cuando legalmente no tiene porque pagar este impuesto, porque es ejidal y no tiene escrituras, pero por su desconocimiento fue y se "registró" y ahora le están cobrando esa cantidad, en un evidente abuso, por ello expresó:

Las cosas no pueden ser así, las políticas deben de ser de entendimiento de recaudación, pero con retribución a la sociedad con justicia, no ser una política unilateral.