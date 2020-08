Incuantificables, las quiebras de empresas morelenses

La pandemia de Covid-19 representó para muchos sectores económicos el cierre de sus negocios, en Morelos, diferentes cámaras empresariales coincidieron que si bien todos los ramos se vieron afectados, al día de hoy restaurantes, hoteles, papelerías y hasta estéticas podrían cerrar definitivamente sus puertas.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de un tamaño de muestra de cuatro mil 920 empresas grandes y MiPyMEs encuestadas, el 93.2 por ciento registró al menos un tipo de afectación debido a la contingencia sanitaria de Covid-19, la mayor problemática, fue la disminución de los ingresos, con un 91.3 por ciento; seguido por la baja demanda que a nivel nacional se reportó en un 72.6 por ciento de las empresas consultadas.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Antonio Sánchez Purón, detalló que en un inicio se planteaba que cerca del 40 por ciento de los negocios en Morelos iban a desaparecer ante la emergencia sanitaria, al día de hoy no se cuenta con datos exactos sobre el cierre de negocios, aunque este porcentaje se podría registrar durante la reapertura y la nueva normalidad, “eso significa que puedan vivir pero al poco tiempo cerrar”.

Asimismo, dijo que prácticamente se están cerrando todas las puertas para poder tener acceso al financiamiento; "de nada nos sirve acceder a estos recursos, si en el corto o mediano plazo no tenemos con qué hacer frente a los pagos que genere este compromiso".

Sánchez Purón aseveró que si dejan de pagar el teléfono celular o los servicios por cable los mandan a buró de crédito, lo que ocasiona que no pueden ser candidatos a estos créditos, por ello recalcó que se empieza a estrechar toda la posibilidad de obtenerlos. Sin embargo dijo que "van a servir nada más para poder subsistir, porque si en un mediano o largo plazo no se remedia la situación, no va a servir de nada, porque en lugar de que te mueras hoy, te vas a morir dentro de un mes y medio, pero endeudado",

El representante del comercio organizado expuso que desgraciadamente continuamos en la misma situación en cuanto al incremento de contagios y defunciones por la pandemia, de ahí el temor de que se tenga que decretar por salud antes que por economía, un cierre masivo de negocios; "parece inminente, luego de que Jiutepec y Cuautla repuntaron y están arriba incluso de Cuernavaca".

No obstante, aseveró que los rubros más afectados son el sector turístico, y de servicios, como es el caso de restaurantes o todo lo que tiene que ver con el área de alimentos, los cuales si bien abrieron en un 30 por ciento, su recuperación será lenta, puesto que al hacer un comparativo entre lo que perdieron y van a lograr recuperar con sólo el 30 por ciento, es muy poco y el plazo será muy largo.

“Siempre calculamos entre un 15 y 20 por ciento de cierre de negocios, pero debido a que en agosto las ventas no han sido como esperábamos podríamos tener a finales de este mes un dato concreto”, sostuvo Harry Nielsen León, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac).

Por otra parte, señaló que los empresarios de la Industria Restaurantera están permanentemente dispuestos a tener un acercamiento con las autoridades estatales para implementar las mejores estrategias que les permitan aminorar el impacto de la pandemia y de la crisis económica, que podría traducirse en un cierre de negocios y en la pérdida de 7 mil 500 empleos, sin embargo, señaló que por desgracia, hasta el momento no ha habido ningún acercamiento.

La pandemia sigue creciendo, también las defunciones y los contagios. Esto es prueba de que no se están haciendo bien las cosas y esto trae como consecuencia que tanto los restauranteros como los comerciantes y empresarios se vean obligados a realizar recortes de personal, los cuales son cada vez mayores, sentenció el presidente de la Canirac.

Explicó que de acuerdo con estimaciones nacionales de su sector, las ventas bajas no permiten sacar para los gastos fijos o más urgentes, como el pago de servicios, salarios e insumos y un porcentaje similar de un 20 a un 25 por ciento de empleos se estarían perdiendo.

En Morelos, se estima que el sector restaurantero genera alrededor de 30 mil empleos, por lo que aproximadamente 7 mil 500 de sus trabajadores se estarían quedando sin su puesto, lo que representa una cifra menor a la realidad, pues destacó que aquí no se contempla a los vendedores de comida informales que no están registrados ante Hacienda y ante el Seguro Social, por lo que este número sería mucho mayor

En 2019, según datos del Censo Económico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en Morelos había un total de 121 millones 094 establecimientos con 509 mil 484 personas ocupadas en ellos. El 48.4 por ciento de los establecimientos corresponde al sector comercio, 39.8 por ciento a los servicios, 10.3 por ciento a las manufacturas y 1.4 por ciento al resto de actividades económicas.

José Salgado Patiño, vocero de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), expuso que la contingencia sanitaria provocó que negocios como papelerías, estéticas, zapaterías y tiendas con venta de uniformes cerraran sus puertas por más de cuatro meses, dejándolas en muchos casos, en el olvido por parte de las autoridades; sin embargo, en la organización no han recibido ningún tipo de solicitud para dar de baja un negocio.

“La situación está muy crítica, pero hasta ahorita, no tenemos ninguna solicitud de cancelación de licencia o del Registro Federal de Contribuyentes, no han cerrado definitivamente”, aseguró.

Durante abril de 2020, expuso el Inegi, el 60.2 por ciento de las empresas instrumentaron acciones operativas, mientras que el 39.8 por ciento no lo hizo. La entrega de pedidos a domicilio fue la acción operativa más instrumentada a nivel nacional por el 45 por ciento de las empresas, seguida de promociones especiales con 33.8 por ciento, el trabajo en casa (home office) con 32.6 por ciento y las ventas por internet con un 29.6 por ciento.

