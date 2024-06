Picaduras de alacrán aumentan en temporada de calor

En esta temporada de calor, la atención de pacientes por picadura de alacrán aumentó en un 30%, informó Alejandro Orozco Ocampo, director de las Unidades de Medicina Familiar 21 y 22 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jantetelco y Tepalcingo.

Comentó que en las 24 unidades médicas del IMSS cuentan con el antídoto faboterápico, que es para los casos de picadura de alacrán. Orozco Ocampo señaló que ante una picadura, las personas deben acudir a su unidad familiar o al hospital más cercano, y no recurrir a remedios caseros.

"No se debe de aplicar hielo, no torniquete, no apretar en el área de la picadura, nada de eso", indicó.

Orozco Ocampo agregó que tampoco se debe tomar leche con ajo, ni ningún remedio casero, ya que lo único que servirá es la aplicación del suero antialacrán.

También comentó que, tras la picadura las manifestaciones clínicas pueden ser desde leves hasta muy graves, incluso llegar a la muerte si no recibe la atención médica oportuna.

La sintomatología de intoxicación por picadura de alacrán son:

Dolor intenso o adormecimiento local en el sitio de la picadura

Inflamación

Secreción nasal

Secreción salival

Comezón en nariz y garganta e incluso en la faringe

Dificultad respiratoria

¿Cómo prevenir una picadura de alacrán?

Orozco Ocampo refirió que para prevenir la picadura de un alacrán se debe de tener una higiene adecuada en los hogares, así como con el uso de mosquiteros, pabellones en camas y cunas, además de que las camas deben de estar separadas mínimo diez centímetros del suelo, revisar ropa y zapatos antes usar y no andar descalzos.