Persiste opacidad en las finanzas gubernamentales

El gobierno de Morelos sigue sin proporcionar información respecto a la manera en que se gastan los recursos públicos, dijo Roberto Salinas, titular de Morelos Rinde cuentas. No obstante que en el 2020, de acuerdo a los datos de la administración central, logró una cifra superior del 6 por ciento más que el año pasado, pero no informó y tampoco se sabe por qué argumenta que no alcanzó para todos.

De acuerdo con la información que ha ido obteniendo la organización ciudadana, al hacer un balance, fue evidente que el gobierno del estado de Morelos tuvo ingresos en 2021 por 32 mil 457 millones de pesos, cifra seis por ciento superior a 2020 que fue de 30 mil 526 millones de pesos.

De esta cantidad, los ingresos federales representan el 91.8 por ciento con 29 mil 807 millones. De esto, los derechos representan el 3.5 por ciento de los ingresos totales con un mil 135 millones y se encuentran conceptos como el registro público de la propiedad y el comercio que tuvo un aumento de 40.5 por ciento en 2021 para llegar a 246 millones; el refrendo anual de los derechos de control vehicular que aumentaron en este periodo hasta 54 por ciento en 2021, llegando a 339 millones.

Salinas expuso que al hacer un análisis minucioso con la información que pudieron obtener de varias solicitudes, se da uno cuenta que estos recursos se ejercen por las instituciones del gobierno de Morelos y se distribuyen también recursos a las instituciones autónomas como la UAEM, IMIPE y Comisión de Derechos Humanos, otros poderes y los municipios.

Si bien, “la Secretaría de Hacienda nos ha dado la mayor parte de lo que le pedimos, pero ha sido muy complicado seguir el rastro del dinero en las dependencias”.

El investigador explicó que con estos números sólo queda confirmado que el gobierno morelense tuvo más ingresos en el 2021 que en el 2020, mostró una posible recuperación en términos de ingresos, fueron superiores de un año a otro de hasta un seis por ciento.

“Es al final de cuentas un dato interesante que debe ser analizado y lo que creemos que hace falta para que sea un ejercicio auténtico de transparencia es que el propio gobierno estatal pueda darnos esta información o ellos mismos puedan publicarla para entender cómo es que ese dinero se distribuyó, porque no todo lo gasta el gobierno del estado porque también tiene que entregar a organismos autónomos, al poder judicial, al legislativo y a los municipios; es una gran cantidad de recursos que debe distribuir pero también debe informar a los ciudadanos y llevar a cabo la rendición de cuentas para decirnos en que está destinando los recursos como los utiliza, en que hace falta, aunque claro un porcentaje son federales o en que ha mejorado la recaudación o que cosas tendría que mejorar”.

Por eso es desafortunado, subrayó Roberto Salinas, que toda esa información no esté acompañada en las plataformas para informar a la gente qué tiene y qué hace con esos recursos, mientras Morelos Rinde Cuentas abre la información para el análisis que se pueda hacer de este gasto, porque la rendición de cuentas y la transparencia sigue siendo un renglón pendiente con Cuauhtémoc Blanco Bravo.





