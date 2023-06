Periodistas premiados se solidarizan con el gremio

Este año en nueve distintas categorías fueron reconocidos periodistas, caricaturistas y fotógrafos con el Premio al Mérito Periodístico de Morelos 2023.

Los integrantes de la LV Legislatura entregaron este 07 de junio el Premio al Mérito Periodístico del estado de Morelos 2023, y galardonaron a nueve de 75 propuestas recibidas y analizadas por un Jurado Calificador, compuesto por profesionales de reconocido prestigio y vinculados al periodismo estatal.

El premio consiste en un reconocimiento y un estimulo económico y los ganadores de las nueve categorías fueron:

Categoría de Caricatura / Animación: Rolando Rafael Lara

Crónica / Periodismo Narrativo: Ma. Antonieta Sánchez Nere

Entrevista: José Montes Ramírez

Fotografía: José Luis Castillo Baca

Periodismo Científico y Cultural: Agustín Bernardo Ávila

Periodismo Multiformato: Alba Estrella Pedroza

Periodismo de Opinión y Análisis: Jaime Luis Brito Vázquez

Reportaje: Jorge Arturo Sánchez Reyes

Trayectoria: Jorge Medina Palomino

A nombre de los galardonados, Jaime Luis Brito solicitó un minuto de silencio por los periodistas asesinados y se solidarizó con las periodistas Rosy Linares y Adriana Mújica, que en el Salón de Plenos denunciaron un caso de amenazas y violencia que sucede en Cuautla. Además, refirió a casos de agresiones de distinta intensidad en otras instancias oficiales de diversos niveles.

Destacó que la libertad de expresión es un derecho humano en que los periodistas fundan su labor profesional y hoy está en riesgo.

Recordó a quienes ostentan un cargo público, que no son poderosos sólo ejercen un cargo temporal y no son intocables, están más expuestos a la crítica. “No se incomoden, asuman la crítica como algo que implica mejorar su trabajo, no lo vean como ataque, no están en el centro del mundo, dejen a un lado el narcisismo, aguanten vara o retírense”.

Congreso reconoce labor de periodistas

Sobre el mensaje del periodista Jaime Luis Brito donde defendió la libertad de expresión y se solidarizó con sus compañeras víctimas de violencia. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Francisco Erik Sánchez Zavala dijo que la libertad de expresión transforma la sociedad mediante el ejercicio del periodismo, y sirve para la rendición de cuentas de personas electas o designadas en la función pública, promueve la participación ciudadana, fomenta una sociedad civil vibrante y más interesada en los asuntos públicos.

“Promueve la igualdad de trato de las minorías y les da voz para hacer sentir sus necesidades, al mismo tiempo que sus propuestas para atenderlas”.

Agregó que ni la censura ni la intimidación caben en sociedades democráticas con el propósito de restringir la libertad de expresión.





Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

Finalmente, Sánchez Zavala reconoció a los profesionales de la comunicación que se distinguen en nuestra entidad, por su apego a la verdad, objetividad y lucha en defensa de las libertades de expresión, información y de opinión.

En su mensaje, Jaime Luis Brito exigió respeto a la profesión, “exigimos respeto a nuestro trabajo, cesar de inmediato todas las agresiones, dejar de intentar controlarnos porque no lo van a conseguir, no se mata la verdad, no morirá la flor de la palabra, como han dicho los zapatistas. Si tocan a una, uno, une, nos tocan a todas, todos, todes. Lo digo aquí para que lo escuchen en Palacio de Gobierno, en Leyva, en Ciudad de México, en todas partes”, manifestó.













