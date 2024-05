Morelenses están cansados de la inseguridad, la corrupción y el abandono: Lucy Meza

La explanada del Palacio de Cortés fue escenario para que cientos de morelenses presenciaran el cierre de campaña de la candidata a la gubernatura del estado, Lucy Meza, quien estuvo acompañada de Xóchitl Gálvez.

En punto de las 17:00 horas la gente comenzó a abarrotar el lugar donde más tarde se presentaría la Sonora Dinamita, quien puso a bailar y a cantar a los asistentes durante una hora.

A las 18:45 horas arribó la candidata de la coalición Dignidad y seguridad por Morelos, vamos todos acompañada de los candidatos a diputaciones locales, federales, al senado, así como por el candidato a la presidencia de Cuernavaca, José Luis Uriótegui y Xóchitl Gálvez.

El cielo comenzaba a nublarse, por lo que los candidatos apresuraron sus discursos para evitar que los simpatizantes se mojaran.

La primera en tomar la palabra fue Lucy Meza quien, visiblemente emocionada, agradeció el apoyo de los morelenses.

Hemos recibido una respuesta muy buena de los ciudadanos que demandan un cambio para todo el Estado de Morelos estos 57 días de campaña; estamos cansados de la violencia, inseguridad y corrupción, del abuso del poder, y sobre todo de este abandono que tienen nuestras familias morelenses por parte del mal gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

Llamó al voto útil y pidió a la población que aún está indecisa en beneficiar con su voto a la coalición que encabeza, al asegurar que “un voto por Morena es un voto por Cuauhtémoc Blanco, es un voto por la corrupción y la inseguridad”.

Aseguró que de llegar a la gubernatura habrá más oportunidades para los jóvenes y para las mujeres del estado.

La candidata, durante su discurso, dijo estar lista y preparada para gobernar a Morelos. / Luis Flores / El Sol de Cuernavaca El evento concluyó después del discurso de Xóchitl Gálvez debido a la lluvia. / Luis Flores / El Sol de Cuernavaca Previo al discurso de las candidatas, los asistentes disfrutaron de la presentación de la Sonora Dinamita. / Luis Flores / El Sol de Cuernavaca La candidata a la presidencia Xóchitl Gálvez agradeció la lluvia que comenzaba a caer en el centro de Cuernavaca. / Luis Flores / El Sol de Cuernavaca

Yo no voy a pactar con delincuentes: Xóchitl Gálvez

Al hacer uso de la palabra, la candidata a la presidencia de la república Xóchitl Gálvez se comprometió a, de llegar a la presidencia, no abandonar a Morelos. “No van a estar solos”, dijo.

Ante cientos de morelenses que abarrotaron la explanada del Palacio de Cortés, reiteró que con ella México tendrá “a la presidenta más valiente. Se acabaron los abrazos. Yo no voy a hacer pacto con los delincuentes”.

Dijo estar confiada en que el próximo 2 de junio la coalición de Fuerza y Corazón por México ganará las lecciones y aseguró que el tema más importante en su administración será poder regresarle a los mexicanos la paz y la tranquilidad.

“Vamos a ganar para unir no para dividir; vamos a ganar para escuchar, no para insultar; vamos a ganar para rescatar, no para humillar; vamos a ganar y yo seré una presidenta para todos ustedes, basta de odio, basta de división, vamos a unir a México y Morelos saldrá adelante”.