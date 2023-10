Periodistas y ONGs exigen respeto a la libertad de expresión

Tras la agresión que sufrió la periodista Estrella Pedroza el pasado 30 de septiembre por parte de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), la Red de Mujeres Periodistas del Estado de Morelos, organizaciones defensoras del ejercicio periodístico y de la libertad de expresión, así como compañeros de causa, exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) la investigación de los elementos involucrados pertenecientes a la CES y protección a la libertad de expresión.

La exigencia fue firmada por más de 50 periodistas de todo el país, así como miembros de diferentes ONG'S.

Diferentes solicitudes a distintas instancias

A la FGE con colaboración de la CES, piden una investigación diligente y expedita de los elementos involucrados. Además de abstenerse de criminalizar o utilizar el aparato público para hostigar a la periodista por los hechos aquí acontecidos.

Al Gobierno de Morelos exigen la implementación de medidas estructurales dentro de las corporaciones policiacas con el fin de garantizar la protección de toda la prensa en la entidad.

A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos solicitaron el seguimiento de la queja CDHM/1S.1/145/2023-V3. Reconociendo a la periodista Estrella Pedroza como víctima de violaciones a sus Derechos Humanos por parte de la CES.

Al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas pidieron la implementación de medidas de seguridad a favor de la periodista Estrella Pedraza, con el fin de evitar posibles represalias.

Periodista denuncia agresión por parte de elementos de la CES

Fue el pasado 30 de septiembre cuando la periodista y corresponsal de diferentes medios de comunicación locales y nacionales, Estrella Pedroza recibió agresiones por parte de elementos de la CES.

Lo anterior al ejercer su labor periodística; Pedroza señaló que los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas, cuando acudió a las inmediaciones de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC), esto con el propósito de recolectar testimonios e imágenes, puesto que vecinos se habrían quejado de la presencia de elementos de seguridad pública.

Explicó que un integrante de la Guardia Nacional le interrogó sobre sus fotografías, en ese momento se identificó como prensa y continuó con su labor; sin embargo, metros más adelante, al llegar a su vehículo para retirarse, una docena de Policías Estatales portando armas largas y algunos con capuchas le impidieron el paso.

Nuevamente Pedroza fue cuestionada sobre el motivo de su presencia en el lugar, ante este segundo cuestionamiento respondió que era periodista y que sólo estaba capturando unas imágenes.

Pese a que Pedroza dijo que pertenecía a la prensa, le exigieron su credencial y le solicitaron salir de su automóvil.

De acuerdo con las declaraciones de la periodista, se negó a esto último, ya que temía por su integridad, por lo que los elementos de la CES hicieron uso de la fuerza sujetando su brazo izquierdo tirando también de su cabello, exigiendo nuevamente que descendiera del vehículo.

Según el testimonio de Pedroza, las autoridades golpearon sus costillas, y la amenazaron con detenerla: “Todo ese tiempo me estuvieron diciendo que ya me iban a detener, que me iban a llevar remitida al Ministerio Público por tentativa de homicidio a un policía.”

También indicó que otros integrantes de las fuerzas de seguridad le advirtieron: "Para que aprendas, te sientes mucho porque eres periodista, ¡ahora a ver qué haces!"

Durante la agresión, la cual duró alrededor de 35 minutos según su relato, la periodista realizó llamadas telefónicas a colegas, familiares y al Director de Comunicaciones de la Fiscalía del Estado. Un compañero de prensa arribó al lugar y comenzó a grabar los hechos.

De acuerdo al testimonio, los elementos policíacos recibieron una llamada, presuntamente de un mando superior, y la periodista fue liberada.

Los periodistas, compañeros de lucha y miembros de ONG's reprobaron las agresiones a los periodistas, y exigieron que no se les impida la realización de su trabajo, ya que el propósito es facilitar la información a la ciudadanía.