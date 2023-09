Peligran las áreas naturales protegidas de Morelos

El corredor biológico Chichinautzin es vital para la biodiversidad en el centro de México. Dos alcaldías de la Ciudad de México, tres municipios del Estado de México y ocho de Morelos abarcan el área natural protegida que en el caso de Morelos es lentamente destruida por la tala clandestina y la cacería de especies protegidas como el venado cola blanca y el conejo de los volcanes o zacatuche.

Los recientes operativos en Huitzilac, Tlalnepantla y Totolapan no han logrado contener la depredación de la zona, pero nos muestran el tamaño de la destrucción, los desmantelamientos de 16 aserraderos en Huitzilac lograron el decomiso de dos mil trozas, equivalentes a un bosque completo.

La entidad cuenta con siete Áreas Naturales Protegidas que resguardan gran cantidad de flora y fauna; sin embargo, la mano del hombre ha hecho estragos al convertir la tala clandestina y la caza furtiva en una actividad cotidiana que afecta gravemente los ecosistemas de la entidad.

En Huitzilac cerca de 150 familias se dedican a la tala, de acuerdo con el alcalde Rafael Vargas Muñoz. Tan solo en agosto de 2023, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Morelos, a cargo del general de Brigada Diplomado del Estado Mayor, Antonio Ramírez Escobedo, aseguró 16 aserraderos en Huitzilac en diversos operativos, apoyados de la Secretaria de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa).

Madera asegurada durante los operativos hechos en Huitzilac. / Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

En total se han asegurado alrededor de 2 mil trozas, lo que representa un bosque completo, así como maquinaria, herramientas y aparatos para trabajar la madera talada. Sin embargo, no ha habido detenidos, por lo que la actividad no ha cesado pese a los esfuerzos de las autoridades.

El general de Brigada Ramírez Escobedo aseguró que realizan visitas y recorridos de seguimientos en estas áreas como parte de las acciones establecidas en la Mesa de Coordinación Ambiental, asimismo, realizan programas de reforestación en los municipios a fin de atenuar los daños que han sufrido las áreas naturales.

Destacó que las autoridades federales mantiene una coordinación junto con la Ciudad de México y el Estado de México para combatir este tipo de acciones. “Tenemos una mesa denominada la Mesa Zempoala y en esa mesa triestatal se toman acciones centrales a nivel gobierno federal para atender este asunto”, agregó.

Además, otro tipo de acciones que se han implementado es el generar oportunidades para la sociedad y los jóvenes, que esperan rindan frutos de manera rápida, particularmente en Huitzilac, para que se realicen otro tipo de actividades lejos de la tala clandestina.

“En Huitzilac, por ejemplo se están llevando a cabo programas de Bienestar y el apoyo a la sociedad, a los jóvenes, para que dejen de llevar a cabo estas actividades, ese empleo de la tala y se dediquen a otro tipo de actividades”, dijo.

La resistencia

Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

La sociedad se resiste a dejar de realizar actividades como la tala ilegal; incluso, los pobladores han llegado a defender a los talamontes, prueba de ello ocurrió el pasado 2 de agosto cuando un grupo de aproximadamente 120 pobladores enfrentó a la Guardia Nacional y al Ejército para evitar que se llevaran la madera decomisada en cuatro aserraderos asegurados. El saldo fue de cuatro vehículos incendiados.

Posteriormente, el jueves 24 de agosto habitantes de la comunidad de Tres Marías intentaron impedir que se asegurara una camioneta repleta de trozas de madera. Con palos y piedras quisieron deshacerse de los efectivos federales, sin embargo, con refuerzos desplegaron a los enfurecidos habitantes, pero el conductor del vehículo logró huir.

Otro foco rojo

Pero esta situación no es exclusiva de Huitzilac, también se vive en municipios como Tlalnepanlta, donde recientemente el Ejército identificó que se realiza la tala desmedida; sin embargo, el alcalde desestimó este tipo de actividades.

“Tlanepantla no es un municipio con ese problema, tenemos una tala desorganizada, tal vez con los representantes de los montes, pero ahorita ya no están trabajando el bosque y se están plantando muchos árboles de encino. Es una situación que no existe, porque nosotros estamos al pendiente de todo lo relacionado a la problemática del bosque”, señaló el edil.

Reconoció que existen personas que roban algunos árboles, pero aseguró que es una situación que ya se atiende.

“Yo creo que lo que tenemos ahí es un saqueo, no le llamó natural, pero algo que el mismo bosque va produciendo y en algunos casos lo aprovechan un poco más, pero bueno nosotros escuchamos la problemática que tiene Huitzilac y evidentemente no tenemos ese problema”, indicó.

La caza ilegal

Por cuanto hace al tema de la caza ilegal, tanto Tlalnepantla, como Tepoztlán y los municipios que cruzan por la Sierra Montenegro (Emiliano Zapata, Jiutepec, Tlaltizapán y Yautepec) realizan estas actividades.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), tan sólo en la Sierra Montenegro hay 335 especies de flora, 17 especies de anfibios, 24 de reptiles, 152 especies de aves y 63 especies de mamíferos, entre ellos el armadillo, el escorpión, así como el venado cola blanca. Este último, una especie que se ha convertido en una de las “favoritas” para los cazadores, se encuentra también en los senderos del municipio de Tepoztlán y una de las grandes causas para su caza es la falta de conciencia en la ciudadanía, además de que las dependencias estatales y federales no se dan abasto en cuanto a personal que apoye para cuidarlos.

El Pueblo Mágico de Tepoztlán alberga diferentes especies, tales como la rata, el ratón de campo, ardilla, murciélago, mapache, zorrillo, coyote, tlacuache, lince o gato montés, conejo, coatí, tuza, zorra gris, cacomixtle, musaraña, comadreja, nutria de río, zorrillo listado, pero además otros en peligro de extinción, como el zacatuche.

Por su parte, Tlanepantla, donde se ha reportado un incremento de esta actividad, cuenta con especies como el zorrillo, ratón, de los volcanes, mapache, tejón, víbora de cascabel, conejo, alacrán, camaleón, algunas especies de pájaro carpintero, jilguero, gallina de monte.

En Morelos existen siete áreas naturales protegidas:

Corredor biológico Chichinautzin

El Texcal

Sierra Montenegro

Las Estacas

Cerro de la Tortuga

Los Sabinos

Parque estatal Barranca de Chapultepec



