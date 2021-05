Pavimentaciones y seguridad piden cuautlenses

Pavimentaciones y seguridad lo que más piden los habitantes de las diferentes colonias de Cuautla, vecinos de las orillas de las colonias dicen ser de los más afectados.

A decir de la mayoría de los cuautlenses las pavimentaciones es de lo que más carece en el municipio, siendo esto lo que más piden a las autoridades municipales.

“Son las colonias más céntricas o las más importantes así como las calles más importantes de cada colonia las que están pavimentadas, las que cuentan con alumbrado o las que cuentan con los servicios básicos, pero siempre se olvidan de las colonias que no tienen tanta relevancia o de las orillas de las colonias, es ahí donde se necesita la obra pública, pero al no ser calle principal no llegan los beneficios ahí”, Isabel habitante de la colonia Iztaccíhuatl.

Cuautlenses pidieron a las autoridades atender las necesidades de la población y a los futuros funcionarios públicos, no hacer promesas que no podrán cumplir pues dejaron en claro que en temporada electoral es cuando más promesas se hacen, las cuales no se cumplen.

“Muchos políticos han llegado a nuestras casas prometiendo de todo, pero ya sabemos que muchos no lo cumplen, ojala sepan diferenciar entre las necesidades de la población y pronto puedan trabajar por y para el pueblo”, Arturo, habitante de la colonia Tierra Larga.

El tema de seguridad es otro de los que a decir de la población más se necesita trabajar, pues la delincuencia ha ganado terreno y genera que muchas personas se sientan inseguras de salir o de vivir en el municipio.