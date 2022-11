Patrullas ecológicas funcionaron, asegura Desarrollo Sustentable

José Luis Galindo Cortez, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del estado de Morelos aseguró que, el programa piloto de las patrullas ecológicas logró aumentar el número de vehículos verificados, esto en comparación con el primer semestre del 2021. Logrando obtener 55 mil verificaciones más durante el primer semestre del 2022.

“La concurrencia va bien y por lo menos va arriba en comparación al 2021”, señaló Galindo Cortez.

Además dijo que la cifra del primer semestre representa un aumento de casi el 20%. Esta cifra es gracias a las patrullas ecológicas y otras acciones que se llevó a cabo la SDS, así como con la condonación de multas. De acuerdo con Galindo Cortez: “de cada 10 unidades que se revisaban dos o tres eran las que no habían verificado”.

Aseguró que, basado con las estadísticas que tiene la SDS, el patrullaje ecológico sí impactó de manera positiva: "Por supuesto que sí funcionó y sirve", dijo Galindo Cortez al ser cuestionado sobre la efectividad del programa piloto.

También declaró que, los elementos de las patrullas ecológicas nunca estuvieron facultados para realizar sanciones de ningún tipo a los que aún no verificaban, únicamente debían hacerle la invitación al conductor, para cumplir con ese requisito estatal e hizo un llamado a los automovilistas de denunciar acciones contrarias a lo expuesto.

En este sentido, Galindo Cortez adelantó que, este programa sigue en análisis y no se puede confirmar o descartar su implementación para el año 2023, puesto que, depende de la aprobación del presupuesto que tiene actualmente el poder legislativo, mismo en el que sólo se le asignaron 30 millones de pesos.

Este presupuesto asignado a la SDS se debe recortar por más del 150%, pues la dependencia había solicitado 80 millones de pesos.

Basado en este recorte al presupuesto, Galindo Cortez descartó que a los legisladores no les importe el medio ambiente, y esperará el resultado final: "quiero pensar que no se hizo un análisis a fondo", argumentó, ya que de no ser reajustado su presupuesto, se estaría quedando fuera la implementación de este programa.







