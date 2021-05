Pandemia, inseguridad y falta de recursos arriesgan los comicios: Mireya Gally

A menos de ocho días para la jornada electoral del 06 de junio, la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Mireya Gally Jordá, mostró su preocupación ante el riesgo que significa que la ciudadanía decida no salir a votar por la pandemia, pero ahora también por la violencia que ha ido en aumento en estos días; por ello, insistió en su llamado a la autoridad estatal a garantizar la seguridad el día de la elección.

Entrevistada vía telefónica, la funcionaria electoral recordó que afortunadamente en Morelos no han ocurrido ataques directos a los candidatos o agresiones que no tienen que ver con el proceso electoral, “muchos actos de violencia que se han suscitado en el estado no están relacionados con temas de tipo electoral, la violencia por desgracia, llevamos mucho tiempo viviendo con eso; en este momento sí es cierto que ha habido candidatos y gente que está involucrado en el proceso electoral y que han sido víctimas de la de la violencia; sin embargo, muchos de esos casos no obedecen a delitos de tipo electoral, es importante ver la diferencia entre actos de otra índole y los actos de violencia de índole electoral”.

Recordó que han tenido varias reuniones con la Secretaría de Seguridad y se ha hablado de los focos rojos para tener más cuidado, por eso, confió que la autoridad garantizará la seguridad el día de la elección.

En el tema de los recursos, recordó que se les dio una segunda ampliación presupuestal, “eso nos da mucha tranquilidad para el día de la jornada porque tenemos cubierto todo”. Sin embargo, dijo que es necesario continuar con las pláticas con el Ejecutivo en busca de más recursos para poder darle continuidad a todos los procesos que surjan después de la jornada electoral, “estamos hablando de que nos estarían faltando 80 millones de pesos".

Sobre la cancelación a los “falsos indígenas”, Mireya Gally Jordá aclaró que fue una decisión del Tribunal Estatal Electoral, aunque expuso que “el Impepac es un organismo de buena fe, no es investigador, no es fiscalizador, solo recibimos la documentación que se nos fue otorgada por parte de los diferentes consejos municipales y distritales, se buscó corroborar que sobre todas las constancias vinieran firmadas y autorizadas por los organismos administrativos correspondientes”.

Por el momento, la presidenta del órgano electoral local comentó que están en la entrega de los materiales electorales para garantizar que los ciudadanos tengan las boletas estatales para emitir su voto, con ello invitó a la población a salir a votar de manera razonada el próximo 6 de junio.

Dijo que si bien Morelos avanzó al semáforo verde, es importante recordar que estamos en riesgo de contagios, “por eso pedimos que lleven sus cubrebocas, en las casillas se aplicarán los protocolos de sanidad para garantizar a los ciudadanos que no será foco de infección el lugar de la casilla”.

Recordó además, en el caso de Morelos, se trata de una elección atípica, “nos enfrentamos a una boleta en donde hay por lo menos 23 opciones distintas, y digo por lo menos porque bueno existe el tema de las candidaturas comunes y las coaliciones”.