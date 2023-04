Panaderos elevan sus ventas al 80% gracias a la Feria de la Flor

El sector panadero cierra su participación en la Feria de la Flor con buenas ventas, suficientes para estabilizar esta temporada, informó Jorge Hernández, presidente de la asociación de panaderos artesanales.

"Estamos cerrando bien, con una temporada muy buena y la gente respondió, nos vamos contentos", comentó.

Esta extensión de la Feria de Flor, en el centro de Cuernavaca, logró más alcance entre las familias y visitantes que tenían acceso a los puestos en la vía pública.

Jorge Hernández compartió que se van satisfechos con aumentar sus ventas al 80 por ciento, pues de no participar en esta extensión, no habrían alcanzado ese nivel de ventas en sus puntos fijos de venta, "el turismo no llega hasta las colonias y como estamos en el centro la gente sí compra".

El aumento en las demandas se debe a que no elevaron el precio de las piezas de pan, a pesar de que el costo de producción subió un 15 por ciento.

Finalmente, el productor agradeció al Ayuntamiento de Cuernavaca que tomara en cuenta a los productores locales y les concediera un espacio con buena afluencia.

"La verdad estamos muy agradecidos, desde temprano hemos estado vendiendo y es por el espacio en el que estamos", concluyó.

Este domingo 16 de abril a las 22:00 horas cerrarán oficialmente su participación, más de 10 productores se darán a la tarea de levantar sus puestos y liberar Jardín Juárez, calle en la que se instalaron y que se encuentra a un costado del quiosco en el centro de Cuernavaca.











