Padres solicitan conocer el contenido de libros de texto gratuito

La Asociación de Padres de Familia del estado de Morelos hizo llegar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) un escrito, donde piden que expliquen el contenido de los libros de texto gratuitos que considera la Nueva Escuela Mexicana, informó el presidente Mauricio Miranda; en tanto que a nivel federal son cuatro entidades en las que se optó por el amparo para suspender la impresión del material.

“Sí estamos tomando acciones pero no en el sentido del amparo, el escrito que hemos enviado, es que en el amparo que han tramitado en otros estados, es que no se nos tomó en consideración, y hasta el momento no se nos ha mostrado el contenido exacto y a detalle de los libros”.

El nuevo esquema que se aplicará en agosto de 2023 para el nivel básico, tendría que aplicar solamente para los primeros grados tanto en primaria como en secundaria, para no afectar a quienes llevan ya varios ciclos escolares trabajando en el anterior esquema, sin embargo, advierten que la intención es ya extenderla en todos los niveles.

Esto pese a que los docentes aún no son capacitados para su ejecución. Mauricio Miranda dijo a detalle que el escrito enviado hace un par de semanas exige además de que se les explique el contenido, que informen si se aplicará en todos los grados o sólo en los primeros grados, y un tercer punto, que se les dé la oportunidad de opinar.

“Cada maestro puede tener su propio criterio para dar las clases, y desarrollar el plan educativo, pero es lo que nos preguntamos cómo le harán para supervisar a los maestro, uno dará una cosa y otro otra, aunque sea el mismo tema, porque si no sabemos que les están dando día con día. Si a un maestro le gustan más las matemáticas, o las manualidades se van a ir por ahí”.

Para el presidente de la Asociación, la aplicación de este nuevo esquema podría quedarse en el camino como ocurrió con otros cambios, uno de los que más preocupación genera es que las matemáticas no será como en el pasado, sino que estarán “ocultas” en las materias.

Advirtió que esta falta de claridad acentuará el rezago educativo que se acumuló por la pandemia: "Son tres años que llevan de retraso. Lo que vemos es que tenemos un sistema educativo anacrónico, disfuncional eso es cierto, pero tampoco se está ofreciendo una alternativa real, concreta y bien definida, sino una muy cargada de ideología y política, nos va a dejar como hace 20 años".