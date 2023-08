Familias y académicos de Morelos rechazan nuevos libros de texto

Brenda Valderrama, académica e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que es alarmante que el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) no se dé cuenta del rechazo que hay por parte de los padres de familia y académicos en torno a nuevos libros de texto.

Aseguró que existen faltas graves que deben ser revisadas: “los errores son impresentables, hay plagio, hay errores de redacción y ortografía que ya están impresos en los libros; en matemáticas se descuida la teoría, todo trata de que sea un descubrimiento del niño”.

Puntualizó que el problema no es menor y radica en que al final del día, los libros son las herramientas con las que se pretende trabajar en el rezago educativo después de la pandemia, e insistió en que de haber consultado la creación de estos libros con expertos no se prestaría a debate en este momento en el que los ejemplares ya están impresos.

La catedrática comentó que tras el análisis que hizo de los libros observó que en la asignatura de matemáticas no se profundiza en los temas ni se les da seguimiento.

El error más evidente tiene que ver con el sistema solar, explicó, ya que la información es totalmente errónea porque el tamaño y el orden de los planetas no es correcto, aseguró que la imagen se tomó de internet al igual que el texto: “la bajaron de internet, solo la cambiaron de inglés a español, ni siquiera generaron material propio para los niños de México”.

El IEBEM sostuvo en días pasados que no hay quejas formales con respecto a la distribución de los libros de texto gratuitos para primaria, sin embargo, catedráticos y padres de familia expresaron en redes sociales su inconformidad con respecto a los contenidos.

"El director del IEBEM necesita abrir una cuenta de twitter, las posturas de los padres de familias, maestros y organizaciones al respecto son muchas han hecho expresiones muy serias y argumentadas”.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Padres de Familia, Mauricio Miranda Villalba, aseguró que en ningún momento los consultaron, una vez que lograron ver algunos de sus contenidos se molestaron porque no consideran que sea adecuado en varios sentidos.

Por ejemplo, en quinto año de primaria una de las actividades pide a los alumnos que realicen una maqueta del órgano masculino con una jeringa para simular el órgano, “a esa edad no le encuentran el sentido, van a terminar jugando entre ellos con ese tema”, señaló Mauricio.

Explicó que de llegar estos libros a los estudiantes buscarán alternativas para usar solo el material que consensuadamente entre instituciones educativas y padres de familia se concilie.

Afirma que solicitaron de manera oficial tanto a la SEP como a las autoridades de la Secretaría de Educación en Morelos que les permita ver los libros antes de su distribución y se considere hacer un foro con autoridades, especialistas, docentes y padres de familia para poder analizar los libros de texto gratuitos.

“Nosotros queremos revisar los libros y analizarlos, el problema es que hay muchos estudiantes que no están lo suficientemente maduros para entender nuevos conceptos y lo que buscamos es que no tomen la situación a juego, para que después y de manera consciente e informada ellos puedan tomar las decisiones que mejor les correspondan pero a su tiempo, considero que hay un factor de desarrollo humano que no se está tomando en cuenta”, concluyó.

Agregó que algunos maestros que se han comunicado con la Asociación están a la expectativa de los libros y, aunque algunos apoyan a las autoridades federales en la repartición de los mismos, otros se han mostrado en desacuerdo con los supuestos nuevos contenidos.

El ciclo escolar 2023- 2024 arranca el 28 de agosto, hasta el momento en Morelos las autoridades educativas no se han pronunciado al respecto de los libros de texto para primaria y la distribución sigue en curso desde el pasado mes de julio, de acuerdo a lo que ha informado el IEBEM.









