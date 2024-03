Ocultan declaración patrimonial de funcionarios del Ejecutivo

El proyecto que emprendió el Ejecutivo estatal en 2020, Golazo a la corrupción, no ha dado los resultados esperados; al contrario, ha generado menor transparencia en el actuar de las y los servidores públicos, dijo Roberto Salinas, director general de Morelos Rinde Cuentas.

“Nos parece que, a casi concluir la administración, no hay ningún resultado en el combate a la corrupción, o por lo menos no es visible, y en lo que nos respecta a nosotros, tenemos temas que nos llama mucho la atención y que son preocupantes; entre ellos, la Secretaría de la Contraloría”.

Mencionó que Roberto esta dependencia, a través de su comité de transparencia, desde el año 2019 reservó las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés, situación que no ocurre en otros estados e incluso municipios y organismos de la entidad morelense.

Es decir que de ningún servidor público del Poder Ejecutivo estatal podemos conocer la declaración patrimonial, algo que sí sucede en cualquier institución municipal, organismo autónomo, etcétera, y desafortunadamente por esta decisión que tomó la contraloría no podemos revisar y esto no sucede en todos los estados.

Por otro lado, mencionó que el sistema de denuncia de la Contraloría estatal no ha servido para darle respuesta a la ciudadanía, pues en su caso, dijo, denunció presuntas irregularidades y obtuvo respuesta un año después que no había tales, y el expediente se clasificó.

“Por otro lado, en el año 2020 hicimos un análisis del sistema de denuncias de la contraloría, se lo entregamos a la propia dependencia, sugerimos cambios e incluso al hacer uso de este recurso es difícil que puedas tener respuesta, y en nuestro caso después de más de un año de haber denunciado se nos da una respuesta diciendo que ya se había concluido y no se encontró nada atípico”.

El propósito de la campaña emprendida por el gobierno estatal Golazo contra la corrupción era, presuntamente, erradicar malas y viejas prácticas de la administración en el ejercicio de recursos públicos, principalmente. Sin embargo, según Roberto Salinas, esto no ha sido así.

“Está siendo ocultada por la misma Contraloría y pues no hay ningún caso que perseguir, no sabemos porque lo tienen que clasificar, entonces no entendemos porque se da esta invitación a la ciudadanía a que denuncie termina siendo información que ellos no reservada, nos parece una burla en el combate a la corrupción por parte del gobierno del estado”.