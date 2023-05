No son muchos los migrantes en Morelos: Cuauhtémoc Blanco

Durante la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz que se realizó el jueves 25 de mayo en las instalaciones del C5, el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo sostuvo una plática con la titular del Instituto Nacional de Migración en Morelos, donde se analizaron diversos asuntos relacionados con el tema de los migrantes.

"No tengo bien la cifra, pero no son muchos los migrantes que hay en el estado de Morelos, hay alrededor de 30 y a lo mucho 40, la mayoría están en otros estados como Chiapas o Tamaulipas, pero en Morelos son muy pocos", dijo Blanco Bravo.

Mencionó que en esta reunión se pudieron abordar muchos temas relacionados a la migración, así como de qué forma el Gobierno estará trabajando para atenderlos.

En espera de la resolución de la SCJN

El gobernador también habló sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) derivada de la controversia que interpuso el Gobierno del estado en contra del Presupuesto 2023 que aprobó el Congreso del Estado.

Blanco Bravo dijo que esperará a que la SCJN de la resolución final en cuanto a la controversia interpuesta.

El mandatario estatal señaló que a diferencia de lo que hicieron los diputados, el Gobierno del estado apoya y da recursos a los 36 municipios.

"Me he dedicado a darle a los 36 municipios obra pública y me llena de alegría y satisfacción, yo no le doy a tres y a 17 no, eso nos es justo, no es equitativo, yo me he dedicado a apoyar a todos los municipios, ahorita solo debemos de esperar la resolución".









