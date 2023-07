Necesario garantizar seguridad a turistas: Lucía Meza

Lucía Meza Guzmán, senadora por Morena con licencia, llamó a autoridades de Seguridad Pública estatal y municipales y a prestadores de servicio, a mantener estrecha coordinación para garantizar que se brinden espacios seguros a los visitantes que arriben a la entidad, al mismo tiempo, que debe emprenderse una campaña para impulsar la promoción de los cuatro pueblos mágicos de Morelos.

Para la legisladora morenista, si bien se emprendieron acciones como cada inicio del período vacacional de verano, frente a los acontecimientos de violencia que se registran diariamente resulta de suma importancia que se revisen, fortalezcan y mejoren las vías de comunicación entre las autoridades de seguridad pública con las agrupaciones de prestadores de servicios, para alentar tanto la reacción inmediata como para aplicar planes de prevención de delitos.





“Si se otorgan las garantías de seguridad a las y los visitantes, podrá superarse la expectativa de visitantes y con ello también mejorarse los cálculos de derrama económica”, sostuvo Lucía Meza al agregar que Morelos cuenta con cuatro municipios con la denominación de Pueblos Mágicos, Tepoztlán, Tlayacapan, Tlaltizapán y Xochitepec, a los cuales debe dirigirse una campaña enfocada a a atraer a Morelos a mayor número de visitantes y de la mayor cantidad de puntos nacionales e internacionales.

Llama a cuidar los planteles educativos

Asimismo, en tanto la comunidad estudiantil de los niveles educativos básicos, medio y medio superior gozan de su tiempo de asueto, la legisladora por Morelos, planteó como menester intensificar supervisiones en planteles escolares con la finalidad de remediar con la mayor prontitud y eficacia cualquier deficiencia que ponga en riesgo a las infancias y juventudes morelenses.

Y es que a pesar de que las escuelas son territorio que pertenece enteramente a las comunidades en donde se asientan, no escapan del flagelo de la delincuencia, por lo que es apremiante para poner a salvo de todo delito estos espacios, de ahí el apremio de recorrer cada plantel para su revisión.

Por último, añadió que en tales recorridos debe plantearse como objetivo revisar exhaustivamente las necesidades de mobiliario en las aulas, todas vez que, aunque el porcentaje es menor, es lamentable que aún existan en Morelos escuelas con aulas en las que el docente no cuenta con escritorio, ni silla, incluso no hay pizarrón y no cuentan con internet.