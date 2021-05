[Mundo Geek] Las voces que perdió México

No cabe duda que la segunda mitad de 2020 y lo que va de 2021 ha sido una época difícil para todos. Para el mundo del entretenimiento, ha sido una constante de decesos de personalidades que no pudieron superar la batalla contra la enfermedad de la covid-19, algo que también ha repercutido en el mundo del doblaje. México no ha sido la excepción: sólo este año, la industria ha visto partir a tres valiosos talentos. Estas son sus trayectorias.

Ricardo Silva (1954 – 2021)

El carismático intérprete del que es considerado el mejor openning de “Dragon Ball Z”, “Cha-La-Head-Cha-La”, perdió la batalla contra la enfermedad de la covid-19 el pasado 7 de febrero. Ricardo Silva pudo haber conocido la fama a través de su participación en convenciones de anime y su relación con la saga creada por Akira Toriyama, pero su trayectoria alberga una amplia variedad de canciones introductorias para algunas de las series animadas más queridas por toda nuestra generación, como “Winnie Pooh”, “Chip y Dale al rescate”, “Patoaventuras”, entre otras.

Ricardo Silva Elizondo falleció a los 68 años por complicaciones respiratorias causadas por el virus. Antes de contagiarse, el actor tuvo que hacer frente a la muerte de su madre y su hermano, quienes perdieron la vida por la misma razón.

Diana Pérez (1970 – 2021)

Con 26 años de trayectoria en el doblaje, Diana Pérez fue una querida actriz cuyo trabajo más popular entre los fanáticos del anime fue darle voz a Jessie del Equipo Rocket, en la serie “Pokémon”. Además de ser la voz de la pelirroja, Pérez, quien también fue directora de doblaje, interpretó a Kagura en “Inuyasha” e “Inuyasha Kenketsu-Hen: El acto final”. Su trayectoria en el doblaje incluye trabajos en “One Piece”, “Sabrina, la bruja adolescente” y “Zack y Cody: Gemelos en acción”, entre otras producciones.

Nacida el 26 de enero de 1970, Diana Pérez estudió la carrera de Relaciones Comerciales en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y tomó talleres de teatro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Su carrera en el mundo del doblaje inició en 1994.

Osvaldo Trejo (1988 – 2021)

El actor de doblaje más joven fallecido por complicaciones de la covid-19, Osvaldo Trejo Martínez murió este 6 de mayo a la edad de 32 años, convirtiéndose en la pérdida de la industria más reciente y una más dolorosas, debido a su edad. Osvaldo Trejo no sólo participó en varias producciones prestando su voz, sino que también fue actor de teatro. En el doblaje, interpretó a Señor Rinoceronte en “Peppa Pig”, y uno de sus últimos papeles en animes destacados fue el de Rey Fritz en “Attack on Titan”, una serie animada que ha recibido críticas muy buenas tanto en Asia como en Occidente.