[Mundo Geek] Apex Legends rumbo al éxito

Originalmente lanzado en 2019 como un título para Microsoft Windows, Play Station y Xbox One, “Apex Legends” se ha convertido en cuestión de dos años en uno de los battle royale favoritos en escena, junto a otros populares juegos como “Fortnite” o “Call of Duty: Warzone”. Y el título desarrollado por Respawn Entertainment y publicado por Electronic Arts no ha querido conformarse con lo conseguido hasta ahora, sino que se ha preparado para apostarle a un nuevo terreno: el de los dispositivos móviles.

Hace unos días, el lanzamiento de la primera beta cerrada de la versión móvil de este videojuego, hasta ahora sólo disponible para India en dispositivos Android, hizo cimbrar el suelo que hoy dominan los titanes de la industria de juegos móviles, como “Garena Free Fire” y “Call of Duty: Mobile”. Las primeras impresiones de los creadores de contenido que han analizado esta temprana prueba han sido encontradas: elogian el aspecto visual del juego, parecido a la versión original pero con sus respectivas limitantes; pero dejan claro que bien podría no ser el juego que todos esperan. Sin embargo, el furor por probar la versión global sigue vivo.

Lo que se sabe

Una vez lanzada en la India, la beta cerrada llegará en mayo a Filipinas, según ha anunciado la compañía. Sin embargo, la empresa no ha dado a conocer la fecha exacta del lanzamiento de la versión global.

“A medida que continuemos con las pruebas, ampliaremos su tamaño, añadiremos nuevas regiones e implementaremos la compatibilidad con iOS. Cuando estemos listos para ir más allá, crearemos una página que te permitirá registrarte anticipadamente para el juego y recibir noticias sobre las betas”, han dicho los desarrolladores en una de las últimas actualizaciones del portal de “Apex Legends”.

La compañía también ha aclarado algunas dudas generales. Por ejemplo, ha descartado que los jugadores de la versión móvil interactúen con los de consola y computadora (no habrá cross-play). En lo que corresponde a los teléfonos que podrán correr el juego, no tendría que haber problema para los dispositivos con Android 6.0 o superior, al menos en lo que corresponde a la beta.

“Los dispositivos móviles compatibles con esta prueba no representan la versión final y en el futuro ofreceremos compatibilidad con más modelos”, ha aclarado.

Apex Legends

Tras el éxito de las dos primeras entregas de “Titanfall”, un shooter desarrollado de manera independiente por Respawn Entertainment, la desarrolladora, ya adquirida por Electronic Arts, se planteó utilizar elementos de la saga para crear un battle royale, ante el éxito que presentaba el género en aquel ya lejano 2017, principalmente de “Playerunknown’s Battlegrounds” (PUBG). A diferencia de otros títulos del género, “Apex Legends” cuenta con cierto número de “leyendas” que el jugador puede elegir, cada una con sus propias habilidades.

Tan sólo ocho horas después de lanzamiento, en 2019, el juego superó el millón de jugadores y alcanzó los 2.5 millones en 24 horas. En los tres días posteriores llegó a los 10 millones de jugadores, con un máximo de un millón de jugadores diarios.